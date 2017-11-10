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    MEB öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçecek

    AA
    10.11.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin farklı soru tipleri ölçmeyi hedefleyen "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" (ABİDE) kapsamında, gelecek yıl 50 bin öğrencinin katılımıyla yeni bir araştırma yapacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesi için hazırladığı tasarıda, gelecek yıla yönelik hedeflere yer verildi.

    Bu kapsamda, ulusal izleme çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin farklı soru tipleri (çoktan seçmeli ve açık uçlu) ile ölçmeyi hedefleyen ABİDE araştırmasının ikincisi 2018 yılında yapılacak.     

    Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ABİDE kapsamında, araştırmanın ilki 2016 yılı nisan ayında 81 il 495 ilçe bin 299 okul ve 38 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakanlık, 2018 yılının Mart ayında da yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımı ile ABİDE araştırmasını ikincisini yapacak.     

    Araştırma ile ülke genelinde, 8. sınıf öğrencilerine başarı testleri ve anketler uygulanacak. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer alacağı araştırma ile temel eğitimde olan öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerileri ile üst düzey zihinsel becerilere sahip olma düzeyleri ortaya çıkarılacak.      

    Anketlerle, öğrencilerin başarının etkilendiği değişkenlerin tespit edilmesi de amaçlanıyor.     

    Bakanlık, araştırmanın sonuçlarını hazırlanan raporla kamuoyu ile de paylaşacak.     

     

     

     

     

    Etiketler: MEB , üst düzey düşünme becerileri , öğrenci
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