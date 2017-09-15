MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Uzmanlık, başöğretmenlik unvanı performansa göre verilecek

Yeni eğitim öğretim yılı 18 Eylül’de başlıyor. Öncesinde Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) canlı yayınlanan programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Müsteşar Tekin, öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi. Eğitimcilere seslenen Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızdan tek istirhamım şu dışarıdan hariçten gazel okuyup eleştiren insanları dikkate almasınlar” dedi. MEB Müsteşarının açıklamaları özetle şöyle:

HARİÇTEN GAZEL OKUYANLARI DİKKATE ALMAYIN

Bakanlığımızın öğretmenlerimizle çok samimi diyalog içinde olacağını taahhüt ediyorum. Tüm arkadaşlarımız sahada bulunacak. İletişimimiz daha güçlü olacak. Öğretmen arkadaşlarımızdan tek istirhamım şu dışarıdan, hariçten gazel okuyup eleştiren insanları dikkate almasınlar. Biz onlardan etkilenmeden işimizi yapmaya devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız da bunları yapsın. Öğretmen arkadaşlarımızın yeni dönemde sağlıklı, huzurlu bir eğitim geçirme arzusundayız. Herkese başarılı, huzurlu eğitim yılı diliyorum.

UNVANI PERFORMANS BELİRLEYECEK

Kariyer basamakları öğretmen arkadaşlarımızın gündeminde olan bir konu. Uzmanlık ya da başöğretmen unvanı için 10 yıl önce yapılan sınav gibi bir sınav yapmayacağız. Öğretmenlerimizin performansını bu şekilde değerlendirmek doğru değil. Öğretmenlerimizin performansının ölçülmesini bir kariyer olarak kullanmak istiyoruz. Uzmanlık, başöğretmenlik uygulaması devam edecek. Bunları performans belirleyecek. Belli performansı elde eden arkadaşlar bu unvanlara sahip olacaklar.

KURUMLARA YENİ NOTLANDIRMA

Şu anda coğrafya bilgi sistemini, Bakanlığın kayıt sistemini revize edip okullarımızı sosyal kültür şartları, güvenlik, fiziki imkanlar üzerinde değerlendirilip, tüm kurumlarımızın notlandırılmasını yapacağız. 70 bine yakın kurumun tamamı 200’e yakın gösterge üzerinden notlaştırılacak. Her okulun koşulu değerlendirilecek. Öğretmenlerimiz bu okulun puanı üzerinden endekslenen puana göre değerlendirilecek.

KIYAFETTE DAYATMA DOĞRU DEĞİL

Kılık kıyafetle ilgili yeni bir düzenleme yok. Öğretmen olmuş bir kişiye herhangi bir kıyafet dayatmak doğru değil. Öğrencilerimizle ilgili serbest uygulama söz konusu. Okullarımız herhangi bir forma giyilip giyilmeyeceğine, veliler ve öğrencilerle birlikte karar veriyor.