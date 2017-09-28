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    Hürriyet >Eğitim>MEB Müsteşarı Tekin’den TEOG açıklaması: Bakanlıkça açıklanmayan hiçbir şeye inanmayın

    MEB Müsteşarı Tekin’den TEOG açıklaması: Bakanlıkça açıklanmayan hiçbir şeye inanmayın

    Hürriyet Eğitim
    28.09.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 10:49

    MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, bugünlerde kamuoyunda tartışılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilecek modelle ilgili açıklama yaptı. Tekin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlıkça resmi olarak açıklanmayan hiçbir şeye itibar edilmemesini” istedi.

    Değişen üniversiteye ve liseye geçiş sistemiyle ilgili öğrenciler, veliler ve eğitimciler merakla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasını beklerken, bir yandan da yeni sistemle ilgili tartışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada resmi açıklama dışında hiçbir şeye inanılmaması gerektiğini belirtti. Tekin, “Kademeler arası geçiş ile ilgili medyada bugünlerde çokça spekülasyon yapılıyor. Anlaşılan herkes gönlünden geçeni yazıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bakanlıkça resmî olarak açıklanmayan hiçbir şeye itibar edilmemesi gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim” dedi.

    Etiketler: Yusuf Tekin , MEB , Twitter
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