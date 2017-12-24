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    MEB Müsteşarı Tekin: Özel okul sektöründe büyüme potansiyeli yüzde 25

    AA
    24.12.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye’de özel okul sektörünün yüzde 25’e kadar büyüyebilme potansiyeli olduğunu belirterek, “Türkiye’de her yüz tane özel müteşebbisten 25’i yatırım yapabilir. Bu yatırımı yaparsa karlılık, ticari ve idealist anlamda mantıklı bir yatırım olabilir. Dolayısıyla biz hedefimizi yüzde 25 olarak belirledik” dedi.

     Özel Öğretim Derneğince, ATO Meclis Salonu’nda ‘Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu ve Özel Okulların Geleceği Sempozyumu’ düzenlendi. Sempozyumda konuşan Tekin, Türkiye’de özel okul sektörünün yüzde 25’e kadar büyüyebilme potansiyeli olduğunu vurgulayarak,“Türkiye’de her yüz tane özel müteşebbisten 25’i yatırım yapabilir. Bu yatırımı yaparsa karlılık, ticari ve idealist anlamda mantıklı bir yatırım olabilir. Dolayısıyla biz hedefimizi yüzde 25 olarak belirledik” diye konuştu.

    Tekin, özel okullara yönelik teşvik politikalarının devam ettiğini, sektörün ise kurumsallaşmada daha ileriye gitmesi gerektiğini vurguladı.

    Etiketler: Yusuf Tekin , Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , Özel okul sektörü
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