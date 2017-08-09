MEB Müsteşarı Tekin: Açık liseye yerleşen öğrenci sayısı 84 bin

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, CNN Türk’te canlı yayına katılarak eğitimle ilgili soruları yanıtladı. TEOG kapsamında yapılan yerleştirmelerde, 84 bin öğrencinin açık liseye kaydının yapıldığını belirten Müsteşar Tekin, özetle şunları söyledi:

“TEOG sonrası süreç başladı. Kayıt süreci ilan edildi. Kamuoyunda yanlış rakamlar telaffuz ediliyor. Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin öğrenci Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan kayıtlarını yapmış oldu. 810 bin öğrencimiz ilk 10, 922 bin öğrenci ilk 15 tercihine yerleşti. Buna ilave olarak kendi kesin ve ön kayıtlarını yaparak öğrenci alan özel okullara yerleşen öğrenciler var. Bunlar, TEOG öncesinde aldığı için gözükmüyor. Yani 200 bin civarında öğrencimiz de özel liselere yerleşti. Dolayısıyla açık liseye yerleşen öğrenci sayısı 257 bin değil. Hiçbir şekilde tercih yapmayan veya tercihine yerleşemeyen çocuklar var. Tercih ettiği okullara yerleşmeyen veya kendisinden bilgi alamadığımız, ulaşamadığımız tercih prosedürü dışında kalan 84 bin öğrencinin Bakanlık bünyesinde açık liseye kayıtları yapıldı. Ancak bu durum sistemin dışında kalacakları anlamına gelmez.

KOMİSYON KURULDU

81 ilin tamamında nakil dönemi için değerlendirme üzerine komisyon kurduk. “Zorunlu olarak açık liseye yönlendirmediğimiz velilere, çocuklara ulaşın, onlarla iletişime geçin ve bu çocukların örgün eğitime geçmelerini sağlayın” dedik. Açık lise öğrencileriyle ilgili olarak kurduğumuz komisyonlar öğrencileri örgün eğitime yönlendirecek. Bu komisyon farklı işleyecek. Onlar için çaba sarfedeceğiz. Herhangi bir öğrenci de ilan edilen nakil sürecini takip edecek.

SPOR LİSELERİ

Spor ve tematik meslek liselerini hayata geçirmek istiyoruz. Spor ve meslek liseleri için sahadan bazı eleştiriler alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuştuk, olimpik spor alanlarıyla ilgili öncelikli branşlar belirlendi. Futbol Federasyonu ile protokol yaptık. Kış sporları lisesini de açacağız. Çalışmalara devam edeceğiz.

MÜFREDATTA 2 DERSTE CİHAT VAR

Bir bardak suda fırtına koparılıyor, altyapı bilinmeden tartışılıyor. Gereksiz tartışmalar yürütülüyor. Cihat şu anda dünyada ülkemizde herkesin kullandığı, bildiği bir kavram. Okullarımızda terör örgütlerine teşkil edecek bir kavram olmadığını anlatacağız. Cihat dini bir literatür. Cihat programlarımızda iki derste var. İmam hatip liselerinde okutulan zorunlu Fıkıh dersi. Fıkıhta olmayacaksa bu zaten bir eksiklik. Cihat okullarımızda zorunlu değil seçmeli olan temel dini bilgiler dersi içeriğinde de var. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ise şu an taslak. Müfettişlerin denetim süreçleri var. Öğretmenler tarafından program dışında bir kavram kullanılırsa müfettişler devreye girecek.

PİLOT UYGULAMAYA BAKACAĞIZ

Çocuklarımızın yabancı dil alma süreleri ortalama olarak OECD ülkelerinin iki katı. Bunu aşmak için uzmanlarla konuştuk. 5’inci sınıfın yaş grubu itibariyle en uygun olduğuna karar verdik. 3-5 saat değil, yoğunlaştırılmış şekilde eğitim almalarını sağlayacağız. 120 bin civarında öğrenciyi pilot uygulamada eğitim alacak, bu pilot uygulamayı izleyeceğiz.

KAYIT PARASI İSTENİYORSA ALO 147’Yİ ARAYIN

Velilerden zorunlu kayıt ücreti alınamaz. Yardımcı test kitabı ve kayıt parası konusunda Bakanlığın duruşu çok net. Bu konuda sıkıntısı olan öğrenciler ve velilerin ALO 147 başvurmaları gereken yerdir.