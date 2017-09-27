MEB, maden teknisyenleri yetiştirmeye başladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, maden sektöründe bilgi birikimine, teknik yeterliliğe ve mesleki sertifikasyona sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve bu alanda eğitim verecek okulların madencilik sektörü ile etkileşim ve iletişim halinde olmaları amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MEB arasında 16 Ağustos'ta işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

Bu kapsamda maden sektörünün yoğun olarak faaliyet gösterdiği Ankara, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde ‘maden teknolojisi’ alanı açıldığını söyleyen Gülay, açılan 13 okuldan beşine yaklaşık 90 öğrencinin kaydının yapıldığını belirtti.

Gelecek yıl beş okulun yanında diğer okullarda da eğitim öğretimin başlayacağını söyleyen Gülay, maden teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilerin nitelikli bir mesleki eğitim alarak sektörün iş gücü ihtiyacını karşılaması için bu alanın atölye ve laboratuvarlarında standart olarak bulunmasına ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve diğer araç gerecin belirlenmesi, eğiticilerin eğitimi program içeriğinin belirlenmesi amacıyla 11-15 Eylül arasında Tekirdağ'da bir çalışma düzenlendiğini anlattı.

"YER ALTI KAYNAKLARINDA ÇALIŞACAK NİTELİKLİ ELEMANLAR YETİŞTİRECEK"

Bu çalışmaya MEB'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katıldığını da bildiren Gülay, burada maden teknolojisi alanında eğitim verecek meslek liselerinin atölyelerinde bulunması gereken malzemenin belirlendiğini söyledi.

Türkiye'de daha önce maden teknolojileri alanında eğitim veren lise düzeyinde okul olmadığını dile getiren Gülay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl beş okulda eğitimleri başlattıklarını belirtti.

Gülay, maden teknolojileri alanının müfredatının, sektör ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte 3-4 aylık bir çalışma doğrultusunda oluşturulduğunu anlattı.

Genel Müdür Gülay, "Türkiye'nin yer altı kaynaklarında maden teknisyeni olarak çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmek üzere beş okulda maden teknolojisi alanını açtık. Sektörün bu okulların mezunlarının istihdamına büyük bir rağbet göstermesini bekliyoruz. Öğrencilerimiz 9’uncu sınıfta akademik, 10’uncu sınıfa geçtiklerinde meslek eğitimlerine başlayacaklar, 11’inci sınıftan itibaren de işletmelerde beceri eğitimleri alacaklar" diye konuştu.