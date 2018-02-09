MEB kültür solucanı besicisi yetiştirecek

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan onaylanan bu kursların içinde kültür solucanı yetiştiriciliği de bulunuyor. Düzenlemeye göre, meslek lisesi mezunları solucan yetiştiriciliği eğitmeni olabilecek. El sanatlarında ise sim işi kursu ilk kez müfredata girdi. 14 kurs programı güncellendi, 12’sinde eğitmenlik şartı değişti.

Kuyumculuk alanında geleneksel yöntemle mum modelleme tekniği kursu ilk kez açıldı. Böylelikle MEB, sadece ustalarıyla yaşayan geleneksel sanatların nesilden nesile aktarımını sağlamış olacak. Metal ve inşaat teknolojilerinde de yeni üç kurs açıldı.



