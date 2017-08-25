MEB geleceğin eğitimine katkı verenleri ödüllendirecek

Başvurular 8 Ekim’de bitecek

Bu sene ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri’ verilecek. ‘Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması’ sonucunda belirlenecek ödüller 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde sahiplerini bulacak. Öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmanın başvuruları 8 Ekim’de sona erecek.

AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK

Yarışmanın öğretmen kategorisine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenler ile üniversitelerdeki akademisyenler katılabilecek. Öğrenci kategorisine ise resmi ve özel okullarda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileri başvurabilecek.

HEDEF: ORTAK PLATFORMDA BULUŞMAK

‘Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması’yla, yeni fikirlerin oluşturulması, bilginin yaşama ve gelecek kuşaklara aktarılması, öğretmen, öğrenci ve akademisyenlere ait projelerin ortak bir platformda buluşturulması amaçlanıyor. Yarışmayla ayrıca, FATİH Projesi, EBA ve Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne olan ilginin artırılması hedefleniyor.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Yarışmaya her katılımcı, 2017 yılı içerisinde hazırlanmış ve uygulanmış bir proje ile başvurulabilecek. Adaylar proje veya çalışmalarını video, görsel ve bir raporla sunacak. Etkinlik hakkındaki genel ve teknik şartlar ile yarışma takvimi ile ilgili bilgiler fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek adresinden öğrenilebilecek.

HALK OYLAMASI YAPILACAK

Yarışmada ‘Seçici Kurul Özel Ödülü’ ile ‘Halk Oylaması Ödülü’, öğretmen ve öğrenci kategorilerinde verilecek. Gönderilen projeler arasından seçici kurul tarafından başarılı bulunan 20 öğretmen ve 20 öğrencinin çalışmaları, fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinden halk oylamasına sunulacak ve dereceye girecek çalışmalar belirlenecek. Başvurular 8 Ekim tarihine kadar fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek adresinde yarışma ile ilgili açılan sayfadan yapılabilecek.