MEB'den öğretmenlere eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, ‘Öğretmenlerimizle 2023'e’ projesi başvuruları başladı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri dikkate alınarak, tanışma (buz kırma) etkinliklerini, öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek ders sunumlarını, örnek ders içi etkinliklerini (Nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlandı."

Hazırlanan içeriklerin öğretmenlere en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, eğitici eğitimlerine katılacak öğretmenlerin hazırlanan eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracakları da belirtildi.

Eğitici eğitimlerine katılmak isteyen öğretmen ve akademisyenler, alanları ve gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla ilgili kısımları doldurarak, https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919 internet adresinden başvurularını yapabilecek.