MEB 5’inci sınıf Zazaca ders kitabını onayladı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Zazaca ders kitabı için Bingöl Üniversitesinden dört öğretim görevlisi, kurumlarından dört öğretmenin katılımıyla oluşturulan komisyonca başlatılan çalışmalar kapsamında Zazaca 5’inci sınıf ders kitabının tamamlandığını ve kitabın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylandığını söyledi.

Ders kitabının baskının ardından okullara gönderileceğini söyleyen Engin, kitapların hazırlanması için belirlenen takvimin doğru işlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"MEB'e bağlı okulların ikinci kademesinde seçmeli okutulan Zazaca 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf dersleri için kitaplar bu yılın nisan ayında hazırlanmaya başlandı. MEB'e bağlı okulların ikinci kademesinde seçmeli okutulan Zazaca 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf dersleri için hazırlanacak kitaplardan 5’inci sınıf tamamlandı, 6’ncı sınıf ise bitme aşamasına geldi."

Engin, 2017 yılı sonu itibariyle 5 ve 6’ncı sınıf Zazaca ders kitabının tamamlanmış olacağını söyleyerek, "7’nci sınıf önümüzdeki yıl şubat ayında, 8’inci sınıf ders kitabı da haziran ayında tamamlayıp Bakanlığa sunacağız" dedi.