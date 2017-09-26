"MEA Bölgesi yapay zekanın gücünden faydalanmaya hazır!"

Cha'nın yapay zeka üzerine yazdığı makalesi şöyle;

Teknolojideki radikal gelişmeler sonucunda dünyanın hiç olmadığı kadar hızlı bir evrim geçirdiği bir sır değil ve bunun daha da hızlanacağı öngörülüyor. Yeni teknolojilerin ve kaynakların tanıtımı ve uygulanması kullanıcıların da çok rahatlıkla hissedeceği bir kullanım kolaylığı getirecek, hayattan ve sunduklarından daha çok eğlenmeleri için daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacak.

Nesnelerin İnterneti (IoT) şu anda sahip olduğumuza ve kendimizi hazırlamamız gerekenlere ideal bir örnek. Ama, tam anlamıyla birbirine bağlı dünyanın olasılıklar alemine açılan bir kapı var ve o da Yapay Zeka (AI).





Yapay Zeka giderek hayatımızda daha fazla yer tutacak

AI bir süredir moda ama onun gücüne, yapabileceklerine ve konforuna alışmaya başladıkça bir gerçeklik haline geldi. AI’ın varlığı çoktandır pek çok sektörde bir dereceye kadar hissedilebiliyordu ama gittikçe hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Toplum üzerinde bir etkisi olma potansiyelinin yanında birçok ekonomik fırsatlar da yaratıyor. Yapay zekanın en az konuşulan yararlarından biri de, ekonomide kullanımı arttıkça inovasyonları daha da geliştirme yeteneği.

AI’ın bazı faydaları ölçülebilirken müşterilere sunduğu kullanım kolaylığı ve kazandırdığı zaman çok daha göreceli. Günümüzün otomotiv endüstrisine bir bakalım. Sürücüsüz araçlara devamlı artan bir ilgi var ve dünya çapında da giderek artıyor. Sürücüsüz araçlar; sensörler, küresel konumlama sistemleri, radarlar, kameralar, bilgisayar görüntüleri ve makine öğrenimi algoritmalarının kombinasyonunu kullanarak bir makinenin çevresini algılamasını ve ona göre davranmasını sağlayabilir.

Sürücüsüz araçların ekonomiler üzerindeki potansiyel etkisi, otomotiv endüstrisi üzerinde beklenenin çok ötesinde. Örneğin, mobil hizmet sağlayıcıları sürücü de olan abonelerinden daha fazla talep geldiğini görüyor. Sürücüler seyahat sırasında boş zamanlarını değerlendirebilecek, internette daha fazla zaman harcayabilecek. Bu da hizmet sağlayıcıların yeni reklam fırsatları ve perakende iş ortaklarının da farklı satış fırsatları yaratmalarına yol açabilecek.

Yapay zeka ve robotik devrim bir değişim getiriyor. Otomasyon teknolojilerinin etkileri ekonomide bir süredir hissedilmeye başlamıştı. Dünya genelinde endüstriyel robotların sayısı son yıllarda özellikle birçok şirketin otomatikleştirilmiş hizmetlere odaklanan projelerini çoğaltmasıyla hızla arttı.

LG Electronics’in otomatikleştirilmiş hizmetlere odaklanmasına ve bunu geliştirmek için yaptığı araştırmalara bakın. LG’nin Hava Alanı Rehber Robotları ziyaretçilere bilgi sağlamak ve yardımcı olmak için hava alanında dolaşırken Hava Alanı Temizlik Robotları yerin mükemmel biçimde temiz olması için devamlı görev başında olacaklar. LG gibi şirketler büyümenin motoru olarak gördükleri robotik iş kollarını geliştirmek ve yaymak için yaptıklarını kamuoyuna sunma fırsatlarını kolluyorlar.





Orta Doğu’da teknoloji inovasyonuna yatırım ağırlıklı olarak ceplere yönelik ve bölgesel müşterilerden çok global liderliğe odaklanıyor. Ama tüketiciler daha modern ve pratik hayat biçimlerini benimsedikçe teknoloji her şeyin başındaki kilit oluyor, toplumsal değişimde de rol almaya başlıyor. Raporlar, AI’la ilgili teknolojiler arasında, BAE’deki işletmelerin makine ve derin öğrenme üzerine yatırım yaptıklarını, Suudi işletmelerin ise yakın gelecekte bütünleşik AI çözümlerine kapsamlı olarak yatırım yapmayı düşündüklerini ortaya koyuyor.

Bu bölge birbirinden tamamen farklı durumlarda birçok ülkeden oluşuyor. Ama bölgenin bazı karakteristik mega trendleriyle birleşen potansiyeli yeni teknolojileri benimseme ve onlardan yararlanma konusunda liderliğe oynamalarına neden oluyor.

Sektör raporlarına göre AI, 2035’e gelindiğinde işgücü üretkenliğini yüzde 40’a kadar yükseltme potansiyeline sahip. İşgücü üretkenliğindeki bu yükseliş, uzun çalışma saatleri sonucunda değil inovatif teknolojilerin insanların zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlaması sonucunda gerçekleşecek. Genel olarak bakıldığında AI’ın ülkelerde dikkate değer faydaları ortaya çıkaracağına, ekonomik büyüme beklentilerine karşılık vereceğine ve yüksek ve uzun süreli ekonomik büyüme dönemi sonunda “yeni normal”i yeniden tanımlayacağına inanılıyor.

Ekonomik büyümeye ek olarak dikkate değer sosyal faydaları da olacak. Sürücüsüz araçların kazaları ve bunlardan kaynaklı ölümlerin sayısını azaltarak potansiyel olarak teknolojiyi insanlık tarihindeki en hayat değiştiren kamu sağlığı girişimlerinden biri haline getirmesi bekleniyor. Ayrıca sakatlıklarından dolayı araç kullanamayanlara da özgürlüklerini geri vererek önceden ulaşım yönünden seçilemedikleri işleri almalarını sağlayacak. Sürücüsüz araçlar, araba kullanmayı bilenler için de seyahati çok daha verimli hale getirerek bu zamanı dinlenmeye ya da çalışmaya ayırmalarını sağlayacak.





İnsan zekasının makine zekasıyla başarılı bir şekilde entegre edilmesi sayesinde iki yönlü öğrenme ilişkisinde aynı anda var olmaları her zamankinden çok daha kritik öneme sahip olacak. Şu anda teknolojik eğitim tek yönlü: İnsanlar sadece makineleri nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Bu, artan bir şekilde makineler insanlardan, insanlar da makinelerden öğrendikçe değişecek.

Robotların özellikle işlerimizi alacağından bahsedemeyiz. Sizi işinizde daha iyi hale getirecek, özellikle iyi olduğunuz yönleriniz üzerine odaklanmanızı sağlayacak. AI, insanların kötü olduğu birçok şeyde çok daha iyiler: kendisini tekrar eden monoton görevleri gerçekleştirmekte, uzun süre konsantre olmakta ve çok büyük bilgi veri tabanlarına hızlıca göz gezdirmekte. Bu tür otomatikleşmiş görevlerde kullanılmaları olumlu karşılanmalı.

Bu sonuçlar ışığında, önümüzdeki yıllarda şirketlerin küçük ya da büyük zorlukların üstesinden gelmek için bu tür inovatif teknolojilerden yararlanacağını öngörebiliriz. Bu da işletmelerin çok daha sorunsuz ve akıllı bir şekilde ilerlemesine imkan verecek.

Hiç şüphem yok ki dijital devrime giderek bağlanırken, bölge de muazzam bir fırsatın eşiğinde duruyor. İnanıyorum ki bu fırsatı yakalayacak ve çok daha verimli ve çok daha entegre olmuş bir geleceğe doğru yol alacaklar.