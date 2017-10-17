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    ‘Me too’ depremi

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi ‘Ben de’ (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı.

    Amerikalı aktris Alyssa Milano, tüm kadınlardan, ‘Ben de’ başlığıyla, başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar deneyimlerini paylaşmalarını istemişti. Bu çağrıya uyan Türkiye de dahil tüm dünyadan on binlerce kadın, kendi deneyimlerini sosyal medya üzerinden ‘Ben de’ etiketiyle paylaştı. Bu paylaşımlar modadan siyasete ve eğlence dünyasına tüm sektörlerde taciz ve tecavüzün ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi.

    MONICA LEWINSKY DE KATILDI

    1990’lı yıllarda, adı dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile Beyaz Saray’da seks skandalına karışan Monica Lewinsky de herhangi bir detay vermeden sadece ‘Ben de’ etiketiyle tweet attı. Milano’nun çağrısına pop dünyasından Lady Gaga ve Sherly Crow da yanıt verdi. Crow, “Yardımcı sanatçı olarak katıldığım ilk dünya turnemde bir müdür tarafından...” notunu paylaşımına ekledi. Kampanyaya Arap ülkelerinden de katılım oldu.

    Etiketler: Harvey Weinstein , gazetehaberleri
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