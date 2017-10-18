McGurk Rakka'ya gitti... Ziyarette dikkat çeken isim

ABD'nin DAEŞ ile mücadeledeki global koalisyonda özel temsilcisi olan Brett McGurk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, Rakka’nın DAEŞ’den tamamen temizlenmesi için iki gündür hazırlıklar yapıldığını, yapılacak yardımların konumlandırıldığını, mayın temizleme çalışmalarına hazırlanıldığını ve insani hizmetlerin devam ettirileceğini duyurdu.

McGurk, DAEŞ’in, Rakka yakınlarındaki bir su arıtma tesisinin içine ve etrafına 150 adet patlayıcı cihaz yerleştirdiğini ve bu cihazların etkisiz hale getirildiğini söyledi.

KALABALIK GRUPLAR HALİNDE TESLİM OLUYORLAR

DAEŞ’in bir zamanlar vahşetli bir terör örgütü olduğunu ancak şu an zavallı ve amaçsız kaldığını söyleyen temsilci, terör örgütünün Rakka’da altı bine yakın kayıp verdiğini ve kalabalık gruplar halinde teslim olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Twitter üzerinden yaptığı, Kerkük’de yaşanan şiddet olaylarının ABD’yi endişelendirdiği ve tarafları sakin olmaya çağırdığı açıklamayı paylaşan MCGurk, ABD’nin bölgenin istikrarını sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve tüm askeri operasyonların koordine edildiğini belirtti.

SUUDİ BAKAN DA YANINDA YER ALDI

Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamir el Sebhan ve ABD Başkanı’nın DAEŞ'le Mücadelede Özel Temsilcsii Brett McGurk Rakka'da bir dizi temas gerçekleştirdi. Suriye'deki yerel ajansların haberine göre, Suudi Bakan el Sebhan Rakka'ya bağlı Ayn İsa kasabasını ziyaret etti. Suudi Bakanın, McGurk ile birlikte aşiret reisleri, Rakka Yerel Meclisi ve Yeniden Yapılanma Komitesi ile ayrı ayrı görüştüğü ifade edildi.

Suudi Bakanın McGurk ile bölgeye gitmesi, Suudi Arabistan'ın Rakka kentinin yeniden inşaasında yardımcı olacağı ve maddi destek sağlayacağı söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu.