McDonald's'tan Ã§ok konuÅŸulan, bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat!

DÃ¼nyanÄ±n en sevilen lezzetlerini sunan McDonald's'Ä±n mÃ¼davimlerinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼recek fÄ±rsat!



HÄ±zlÄ± servis sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en sevilen markalarÄ±ndan olan McDonald's, en sevilen Ã¼rÃ¼nleri iÃ§in bir fÄ±rsat kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±, tercihini grup satÄ±ÅŸ sitelerinin popÃ¼ler ismi yakala.co'dan yana kullandÄ±. 7'den 70'e herkesin vazgeÃ§emediÄŸi McDonald's lezzetleri ÅŸimdi yakala.co'da.



FÄ±rsatÄ±n en ilginÃ§ yanÄ± tÃ¼m TÃ¼rkiye'deki McDonald's ÅŸubelerinde geÃ§erli olmasÄ±. 31 MayÄ±s ila 31 Temmuz 2011 tarihleri arasÄ±nda, McDonald's'tan Big Mac, McChicken, BÃ¼yÃ¼k Patates ve BÃ¼yÃ¼k Ä°Ã§ecek alanlar sadece 8,95 TL Ã¶dÃ¼yor. MenÃ¼nÃ¼n orijinal fiyatÄ± 18,60 TL. FÄ±rsattan yararlanabilmek iÃ§in sadeceÂ

www.yakala.coÂ adresine girip yakala.co Ã¼yesi olup, fÄ±rsat iÃ§in kupon satÄ±n almak yeterli. Kupon kodunu alan dilediÄŸi McDonald's ÅŸubesinden gidip menÃ¼yÃ¼ kapÄ±yor. FÄ±rsattan yararlanabilmek iÃ§in sadeceÂ Âwww.yakala.coÂ adresine gidip yakala.co Ã¼yesi olup kupon satÄ±n almak yeterli. Kupon kodunu alan dilediÄŸi McDonald's ÅŸubesinden gidip menÃ¼yÃ¼ kapÄ±yor.



McDonald's'Ä±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ patatesinin tarifsiz tadÄ±nÄ± bilmeyen yoktur. BoÅŸuna dememiÅŸler "Ä°ÅŸte bunu seviyorum" diye. GerÃ§ekten de hiÃ§bir yemek McDonald's lezzetlerinin yerini tutmaz. Lezzetli sandviÃ§lerinden bir Ä±sÄ±rÄ±k alÄ±p daÂ beÄŸenmeyen yoktur herhalde.Â



Bu fÄ±rsat yakala.co'dan baÅŸka yerde yok. McDonald's'Ä±n nefis patatesinin de sandviÃ§lerinin de tadÄ±na doyacaÄŸÄ±nÄ±z bir menÃ¼ sizi bekliyor.



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