McAfee yeni çözümlerini duyurdu

Yeni nesil anti-zararlı yazılım motoru ile entegre çalışan McAfee güvenlik paketi, McAfee AntiVirus Plus, McAfee Internet Security, McAfee Total Protection ve McAfee LiveSafe ürünlerini kapsıyor. Anti-zararlı yazılım motorunun sağladığı davranışsal analiz ve makine öğrenimi yetkinlikleriyle birlikte McAfee ürün portföyü, dijital tehditlere karşı artık daha etkili güvenlik sağlıyor.

Aynı zamanda McAfee, tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu üç temel alan olan evdeki bağlı cihazların korunması, çocukların online güvenliği ve online kişisel gizlilik için gerekli özelliklerin geliştirilmesine odaklanıyor. Bu alanda şirketin sağladığı inovatif çözümler McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Family ve McAfee Safe Connect ürün grupları ile tüketicilere sunuluyor.

McAfee yeni ürün portföyünde öne çıkan temel özellikler ise şöyle;

Güçlü Anti-Zararlı Yazılım: McAfee, gelişmiş güvenlik sağlarken cihaz performansını da artırmayı başaran yeni nesil anti-zararlı yazılım motorunu geliştirmek üzere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu anti-zararlı yazılım motorunun etkinliği hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinde yapılan AV-Test ve AV Comparatives testlerince de kanıtlanmış bulunuyor.



Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü: McAfee’nin yeni ürün portföyü hem Windows hem de Mac tabanlı bilgisayarlarla uyumlu tamamen yenilenmiş bir arayüze sahip. Yazılımın boyutunun küçültülmesi sayesinde de hem daha hızlı çalışıyor, hem de çok daha kısa zamanda indirilebiliyor.



Güçlendirilmiş Wi-Fi Güvenliği: Hangi ağın güvenli olduğunu tespit eden bu özellik sayesinde kullanıcılar güvenle Wi-Fi bağlantısı sağlayabiliyor.

Fidye Yazılımına Karşı Etkin Çözüm: McAfee Mobile Security ürünü arka planda aktive olan fidye yazılımı uygulamasını tespit eder etmez durduruyor ve ardından kullanıcıya bu uygulamayı kaldırması için uyarıda bulunuyor.

McAfee Secure Home Platform; Nesnelerin İnterneti cihazları (IoT) ve uygulamaları da dahil olmak üzere ev ağına bağlı cihazların, ağ yönlendirici seviyesinde tüm tehditlere karşı korunmasına yardımcı olur. Bu ürün, mobil bir uygulama ile kolay bir şekilde yönetilebilen, gerçek zamanlı uyarı sağlayan, cihaz bloke etme, ebeveyn kontrolü gibi esnek güvenlik özelliklerine sahip.



McAfee Safe Family; ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyada güvenli olmayan içeriklerden korunmasını sağlamak üzere geliştirildi. Bu çözüm, uygulama ve web kullanımı takip özellikleri, cihazlar ve uygulamalar üzerinden zaman kontrolü, lokasyon takip gibi pek çok yenilikçi özelliğe sahip.



McAfee Safe Connect; yüksek seviyede şifreleme ile güvenli bir internet bağlantısı sağlar, böylece hassas bilgilerin korunması için güçlü bir çözüm sunuyor.