McAfee okullarda siber güvenlik konusuna dikkat çekti

McAfee, okullarda internet ve cihaz kullanım alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre öğrencilerin %86’sı her gün en az bir saati, yarısından fazlası ise (%57) üç veya daha fazla saati okulda derslerle ilgili çalışmalar için internete bağlı bir cihaz kullanarak geçiriyorlar.

Öğrencilerin yarısı (%47) bu cihazların ve internetin iyi niyetli kullanımlar yanında, sınav, sözlü, proje veya diğer konularda kopya çekmek için de kullanıldığına tanık olduklarını belirtiyorlar. Bunun yanında öğrencilerin %24’ü de okullar tarafından yasaklanmış içeriklere ulaşabildiklerini itiraf ediyorlar. Araştırmada ortaya çıkan yüksek kötüye kullanım oranlarına rağmen öğrencilerin %80’i okullarının siber tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarına, %86’sı ise okulda güvenlik konusunda yeterince bilgilendirildiklerine inanıyorlar.

Güvenli internet kullanımı için okul yönetimi ve ebeveynlerin iş birliği gerekiyor

Okulda yeterli güvenlik önlemleri alındığına inanan öğrenciler için güvenlik açıklarının halen mevcut olmasının nedenini sorgulayan araştırma, konunun ebeveynlerle ilgili önemli bir kısmına da ışık tutuyor: 14 - 15 yaşlarındaki çocukların %50’si, 16 – 18 yaşlarındaki çocukların ise sadece %30’u ebeveynlerinin internet güvenliği üzerine düzenli konuşmalar yaptığını belirtiyor. 16 – 18 yaş grubundaki öğrencilerin %14’ü ise evde bu konuda hiç konuşulmadığını söylüyor.

McAfee’nin öğrencilerin sosyal medya ve internet üzerinde güvenli bir şekilde zaman geçirebilmeleri için önerileri ise şu şekilde: