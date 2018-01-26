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    MBSTS ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılacak?

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı için ÖSYM'nin gerçekleştireceği MBSTS tarihleri yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) başvuruları, şubat ayı içerisinde tamamlanacak. Peki, MBSTS ne zaman yapılacak? İşte, başvuru tarihi ve sınavın tarihi hakkında detaylı bilgiler

    Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), ÖSTM üzerinden MBSTS için tarih duyurusunu yaptı. Kurum içerisinde sözleşmeli ve kadrolu olarak çalışan personeller için MBSTS başvuru tarihini duyuran ÖSYM, sınavın yapılacağı tarihi de paylaştı. Buna göre ;

    Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Başvuru Başlangıç Tarihi: 14.02.2018
    Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Başvuru Bitiş Tarihi:22.02.2018

    Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (MBSTS) Tarihi: 07.04.2018
    Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (MBSTS) Sonuç Açıklama Tarihi: 03.05.2018 olarak ilan edildi.

    Etiketler: son dakika
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