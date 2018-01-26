MBSTS ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), ÖSTM üzerinden MBSTS için tarih duyurusunu yaptı. Kurum içerisinde sözleşmeli ve kadrolu olarak çalışan personeller için MBSTS başvuru tarihini duyuran ÖSYM, sınavın yapılacağı tarihi de paylaştı. Buna göre ;

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Başvuru Başlangıç Tarihi: 14.02.2018

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Başvuru Bitiş Tarihi:22.02.2018

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (MBSTS) Tarihi: 07.04.2018

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (MBSTS) Sonuç Açıklama Tarihi: 03.05.2018 olarak ilan edildi.