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Mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

2018 mazot ve gübre desteği için geri sayım devam ederken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan çiftçileri sevindirecek haber geldi. Çiftçilere ürüne göre verilecek olan mazot desteğinin arttığını açıklayan bakanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Peki, 2018 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Yeni dönemde ödenecek olan destekleme ücreti ne kadar oldu? İşte, tüm detaylar

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için çiftçilerin beklentisi sürerken, bakanlık destekleme ücretleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Mazot ücretlerinin 2018 yılı itibariyle ürün başına artış gösterdiğini duyuran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gübrede değişim olmadığını açıkladı. İşte, 2018 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili detaylı bilgiler

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl hesaplara ne zaman yatırılacağı resmi merciler tarafından henüz açıklanmayan tarım destekleri, geçtiğimiz yıl Ziraat Bankası tarafından; TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler için 31 Mart 2017, TC Kimlik Numarası 2-4 arasında bitenler için 07 Nisan 2017, TC Kimlik Numarası 6-8 arasında bitenler için ise 14 Nisan 2017 tarihinde ödenmişti.

Bu yıl da ödemelerin bu tarihlerde yapılacağı öngörülmektedir.

DESTEKLEME ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Tebliğ ile 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in EK-1’inde yer alan tablodaki bitkisel ürünler için yapılacak dekara 4 TL olarak belirlenen gübre desteği aynı kalırken, mazot desteği ürünlere göre farklı tutarlarda artırıldı.

Buna göre dekar başına mazot desteği;

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 13 TL’den 13,49 TL’ye,

Çeltik ve pamuk için 36 TL’den 37,36 TL’ye,

Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için 17 TL’den 17,64 TL’ye,

Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için 11 TL’den 11,42 TL’ye,

Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola, diğer ürünler için 9 TL’den 9,34 TL’ye çıkartılırken, nadasa bırakılan alanlar için dekar başına 5 TL yerine 5,19 TL destek verilecek.

Böylece 4 TL gübre desteği ile birlikte verilecek toplam destek miktarı; Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 17,49 TL, Çeltik ve pamuk için 41,36 TL, Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için 21,64 TL, Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için 15,42 TL, Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola, diğer ürünler için 13,34 TL olacak.

Nadasa bırakılan alanlar için gübre desteği olmadığından mazot desteği olarak dekara 5,19 TL verilecek.

Etiketler: ödeme
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