Mazot maliyetinin yarısı devletten

Buna göre 23 Şubat tarihinden itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını devlet ödeyecek. Talep eden yetiştiricilere Ziraat Bankası’ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yem temin edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çiftçiler Buluşması’nda üreticilere son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdiklerini hatırlatarak “ Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Nasıl iyi mi?” dedi.

300 BAŞA KADAR KOYUN

Havyan yetiştiriciliğini geliştirmek damızlık koyun ve sığır sayısını arttırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamak üzere önemli bir adım attıklarını söyleyen Erdoğan, “Bu projeyle talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası’ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Bak ona göre ha bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız. Ona göre de bunları yetiştireceksiniz. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, şöyle konuştu: “Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını arttırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağalmak üzere Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize havyan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. Hüseyin efendi ona göre çok çalışacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyor, bu düvelerin koyunlarda olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılı geri ödemesiz -bak bu kıyağı da unutmayın- ha- yedi yılda bankaya ödüyor.”