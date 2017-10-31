Mazda'nın yeni otomobil konsepti ilk kez görüntülendi!

Mazda, şu anda sadece araçlarının sürüşü ile ilgili değil, görüntüleri ile ilgili de pek çok etkileyici şey yapıyor. Ancak bu durum, eğer gelecek araçlar Vision Coupe konsepti gibi gözükürse, şu andaki araçların oldukça kötü gözükmesine sebep olabilir.

Mazda, Vision Coupe konseptini 2017 Tokyo Motor Show'da tanıttı. Öncüsü RX Vision konseptinin başarısına devam eden Vision Coupe, yeni nesil Mazda serisindeki her aracın tasarımının temelini belirleyen tasarım diline daha genel bir görünüş veriyor.

Mazda, aracın formunu "one motion" (tek hareket) olarak adlandırmakta ve aracın agresif açılara veya ağır eğimlere güvenmediği düşünülürse, bu adın neden seçildiği de anlaşılabilir.

Aracın içi ise Kai Concept'e benziyor. Yatay çizgilere verilen yeni bir yoğunluk bulunuyor ve infotainment sistemi, kapılar arasında sorunsuz bir şekilde ilerleyen katmanlı bir gösterge panelinin altına saklanmış. Kapılan ve ana konsolda ise bol miktarda ahşap kullanılmış. Vites ve göstergeler ise oldukça klasik gözüküyorlar ancak göstergeler, göstergeler yerine ekranlardan oluşuyorlar.



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