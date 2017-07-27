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Mayısta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

AA
27 Temmuz 2017 - 10:51Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:51

Katı yakıtlarda mayıs ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların mayısta toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 121 bin 476 ton, linyitte 3 milyon 682 bin 319 ton ve taş kömürü kokunda 375 bin 659 ton oldu.     

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 2 milyon 223 bin 75 ton, linyitte 3 milyon 254 bin 614 ton ve taş kömürü kokunda 432 bin 904 ton olarak hesaplandı.Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 5,5 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 86,8 ve linyitte de yüzde 113,1 olarak gerçekleşti.     

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 50'si termik santrallere, yüzde 23,9'u kok tesislerine, yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 85,4'ü termik santrallere, taş kömürü koku teslimatının yüzde 99,4'ü de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.     

Etiketler: katı yakıt , tüik , linyit kömür
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