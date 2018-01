Mayısta 650 bin yeni istihdam

İŞKUR, ‘2017 İşgücü Piyasası Araştırmaları Raporu’nu yayımladı. Raporda, 2017 yılında işgücü piyasasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra 2018 yılına ait beklentiler de yer alıyor. Buna göre, tüm meslek gruplarında artış beklenirken bu yıl, en çok istihdam artışı bekleyen sektör imalat sektörü. Sayısal olarak en çok artış ise sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri montajcılar ile hizmet ve satış elemanları meslek gruplarında bekleniyor. Bu üç meslek grubunun net istihdam artış beklentisinin toplamı 408 binin üzerinde. En az artış beklentisi ise yöneticiler, nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları ile büro hizmetlerinde çalışanlar meslek gruplarında yaşanacak ki, bu üç meslek grubundaki net istihdam artış beklentisinin toplamı 34 binin biraz üzerinde.



FİNANSTA İSTİHDAM AZALACAK

Rapora göre, işverenlerin gelecek dönem istihdam beklentileri incelendiğinde en yüksek oranda artış bekleyen işverenlerin sırasıyla bilgi ve İletişim, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve imalat sektörlerinde olduğu görülüyor. Ayrıca imalat, inşaat, idari ve destek hizmet faaliyetleri ile bilgi ve iletişim sektöründe yer alan her 5 işverenden biri gelecek dönemde istihdam artışı bekliyor. Finans ve sigorta sektöründe bulunan işverenlerin yüzde 4’ü, eğitim sektöründe bulunan işverenlerin yüzde 4,1’i istihdam azalışı bekliyor.

Her 5 işyerinden biri aradığı elemanı bulamıyor



2017 İşgücü Piyasası Araştırmaları Raporu, işgücü piyasasındaki önemli bir soruna da dikkat çekiyor; o da, nitelik ve beceri gerektiren mesleklerde eleman bulunmasında zorluk çekilmesi. Rapora göre, her 5 işyerinden biri eleman temin ederken güçlük çekiyor. Bunun nedeni, yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması. Zor eleman bulunan meslekler incelendiğinde ise ilk sırayı makineci (dikiş) mesleği alıyor. Bunu garson ve satış danışmanı takip ediyor. Diğer meslekler ise şöyle: Oto bakım onarımcısı, muhasebeci, ahşap mobilya imalatçısı, akaryakıt satış elemanı, betonarme demircisi, CNC torna tezgâhı operatörü, elektrikçi, mermer işçisi, gaz altı kaynakçısı, İngilizce öğretmeni, endüstriyel otomasyon teknolojileri teknisyeni, hasta ve yaşlı bakım elemanı.