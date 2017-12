May, yeni yılda daha fazla fırsat vadinde bulundu

İNGİLTERE Başbakanı May, yılbaşı için yayımladığı görüntülü mesajında, “2018’in ülkemiz için yenilenmiş öz güven ve gurur yılı olacağına inanıyorum” dedi. İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit), 2018’in en önemli konularının başında geleceğini belirten May, ancak hükümetin sadece Brexit’e odaklanmayacağını, halkın günlük yaşamlarında fark yaratacak iyileştirme çalışmalarında da bulunacağını kaydetti.

İngiliz lider, bunların başını sağlık, güvenlik ve eğitim sistemlerine yapılacak yatırımların çekeceğini açıklayarak, “Hedefimiz basit. Ülkenin her bir köşesinde daha fazla iş, genç insanların hayata atılmaları için daha fazla fırsat” dedi.

Theresa May, hükümetiyle 2018’de, “başarılı bir Brexit anlaşması elde etmek, geleceğe uygun bir ekonomi sağlamak ve herkes için daha güçlü ve daha adil bir toplum oluşturmak” için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

CORBYN, BAŞBAKAN MAY’İ ELEŞTİRDİ

Ana muhalefet partisi İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de yeni yıl mesajında, partisinin “İngiliz siyasetinin merkezinin yeni sakini” olduğunu kaydetti.

Başbakan May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin, ülkedeki elit tabakaya hizmet ederek gelir adaletsizliği yaratan bir parti olduğunu savunan Corbyn, ülkede siyasetin artık zemin değiştirdiği ifadesini kullandı.

May hükümetini durgun ekonominin sorumlusu olarak gösteren Corbyn, “Biz, beklemede olan bir hükümetiz. Muhafazakarlar ise zayıf, dağınık ve yeni fikirleri olmayan eski ve tekdüzeliğe bağlı kalmış haldeler” dedi.