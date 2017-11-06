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    May, ‘taciz için şikayet prosedürü’ yayınladı

    Hilal SARI, DHA
    06.11.2017 - 14:43 | Son Güncelleme:

    İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Parlamentosu’ndaki taciz iddialarının ardından ‘Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü’ yayınladı.

    İNGİLTERE Parlamentosu’ndaki bazı milletvekilleri hakkında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından konunun ciddiyetine ilişkin milletvekillerine yeniden uyarıda bulunan May, şunları söyledi: “Güçlüler çok uzun bir süredir yetkilerini kötüye kullanabiliyor ve kurbanlarının konuşmaya cesareti olmadı. Çok dürüst olacağım. Geçmişte partiler bu konunun ehemmiyetini tam anlamamış olabilir. Ama ben bu konunun gelecekte net anlaşılması konusunda çok kararlıyım. Parlamento çalışanlarının yaşadığı psikolojik, fiziksel taciz ve korkutmalara karşı yeni bir şikayet prosedürü üzerinde ortak bir karar verebilmek için, bugün diğer parti liderleriyle de bir toplantı yapacağım.”
    May, geçen hafta parti liderlerine ve tüm siyasetçilere çalışanlarını tacizden koruyacak daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısı yapmıştı. Dünya çapında taciz skandalları haber olmaya devam ederken, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Mark Garnier ve eski Sosyal Yardım Bakanı Stephen Crabb, çalışanları tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

    Etiketler: Theresa May
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