Maximum Tasarruf HarekatÄ± : Bireysel Emeklilik KampanyasÄ±

KAMPANYA KOÅžULLARI :

1. Kampanyadan faydalanmak iÃ§in Bireysel Emeklilik HesabÄ±nÄ±n, Ã¶demelerinin Maximum Kart'a baÄŸlÄ± olarak aÃ§Ä±lmasÄ± ve katkÄ± paylarÄ±nÄ±n en az 12 ay boyunca Maximum Kart ile Ã¶deneceÄŸine dair talep ve taahhÃ¼tname formunun imzalanmasÄ± ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Åž.'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir.



2. Maximum Kart Ã¼zerinden talimatlÄ± olarak Ã¶denecek ilk katkÄ± payÄ± tutarÄ±nÄ±n aylÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100 - 499.- TL arasÄ±nda olmasÄ± durumunda 50.- TL deÄŸerinde, 500.- TL ve Ã¼stÃ¼ olmasÄ± durumunda 100.- TL deÄŸerinde MaxiPuan hediye edilecektir. 3. Kampanya dahilinde birden fazla Bireysel Emeklilik HesabÄ± aÃ§tÄ±ran mÃ¼ÅŸteriler, her bir sÃ¶zleÅŸme iÃ§in ilk katkÄ± payÄ± tutarÄ±nÄ±n aylÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100 - 499.- TL arasÄ±nda olmasÄ± durumunda 50.- TL deÄŸerinde, 500.- TL ve Ã¼stÃ¼ olmasÄ± durumunda 100.- TL deÄŸerinde MaxiPuan kazanma ÅŸansÄ±na sahip olacaktÄ±r.Â



4. KatkÄ± paylarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan Ã¶denmesi durumunda kredi kartÄ± hamili Ã¶dÃ¼le hak kazanacaktÄ±r.



5. Kampanya dahilinde hak edilecek MaxiPuan'lar, kart sahibi tarafÄ±ndan doldurularak imzalanan kampanya talep ve taahhÃ¼tname formunun Anadolu Hayat Emeklilik A.Åž.'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilk katkÄ± payÄ±nÄ±n Maximum Kart Ã¼zerinden talimatlÄ± olarak Ã¶denmesini takip eden ayÄ±n 7. iÅŸgÃ¼nÃ¼ ilgili karta yÃ¼klenecektir.



6. Kampanya dahilinde Ã¶dÃ¼le hak kazanÄ±labilmesi iÃ§in kredi kartÄ± Ã¶deme talimatÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinin kampanya dÃ¶nemi iÃ§erisinde olmasÄ± gerekmektedir. Kampanya dÃ¶nemi sonrasÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ tarihli talimatlar kapsam dÄ±ÅŸÄ± tutulacaktÄ±r.



7. Åžirket kredi kartlarÄ± ve Ziraat BankasÄ± A.Åž. tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen ve Maximum Ã¶zelliklere sahip kredi kartlarÄ± kapsam dÄ±ÅŸÄ± tutulacaktÄ±r.



8. Maksimum Emeklilik KampanyasÄ± sadece;



"Â GeleceÄŸin Emeklilik PlanÄ±,

"Â Ev HanÄ±mlarÄ± Emeklilik PlanÄ±,

"Â TSK MensuplarÄ± Emeklilik PlanÄ±Â

"Â Privia Emeklilik PlanÄ±,

"Â Usta Emeklilik PlanlarÄ±,

"Â Ä°htiyari Grup Emeklilik PlanlarÄ± (TÄ°BAÅž Grubu hariÃ§)

dahilinde yeni aÃ§Ä±lacak sÃ¶zleÅŸmeleri kapsayacaktÄ±r. DiÄŸer emeklilik planlarÄ± ve iÅŸveren katkÄ±lÄ± gruplar kampanya kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacaktÄ±r.



9. Ä°lk katkÄ± payÄ± Ã¶demesinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi tarihi takip eden 12 ay iÃ§erisinde; sistemden ayrÄ±lma, emeklilik sÃ¶zleÅŸmesinin baÅŸka bir emeklilik ÅŸirketine aktarÄ±lmasÄ±, kredi kartÄ±nÄ±n veya kredi kartÄ± Ã¶deme talimatÄ±nÄ±n iptal ettirilmesi, hesap birleÅŸtirme, katkÄ± payÄ±nÄ±n taahhÃ¼tnamede belirtilen tutarÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, herhangi bir katkÄ± payÄ±nÄ±n vadesini takip eden Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde Ã¶denmemesi, Ã¶deme yÃ¶ntemi ve/veya Ã¶deyen kiÅŸi deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmasÄ± durumlarÄ±nda verilen Ã¶dÃ¼l geri alÄ±nacaktÄ±r.

10. Kampanya bitiÅŸ tarihini takip eden 30 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§eÅŸitli nedenlerle provizyon alÄ±namamasÄ± nedeniyle ilk katkÄ± payÄ± tahsilatÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilememesi durumunda sÃ¶z konusu katÄ±lÄ±m kampanya kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacaktÄ±r.



11. Kampanya kapsamÄ±nda kazanÄ±lan MaxiPuan'lar mil Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±mamaktadÄ±r.Â Â