Maximum BeÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± izleyenlerin ilk onbirini rahatlÄ±kla sayabileceÄŸimiz bir takÄ±m daha var artÄ±k, Antalyaspor! Ve bu Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki en iyi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± bugÃ¼n izleme fÄ±rsatÄ± bulduk. BeÅŸiktaÅŸ yeni transferleriyle ve kulÃ¼beden yaptÄ±ÄŸÄ± yeni transferlerler hepimizi heyecanlandÄ±rmasÄ±nÄ± bildi.Â BugÃ¼n hepsi Zeus' un yÄ±ldÄ±rÄ±mlarÄ± gibiydi. Ã–yle bir ilk yirmi dakika izledik ki gÃ¶zlerime inanamadÄ±m. Ã‡ok hÄ±rslÄ±, Ã§ok kuvvetli ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen bir BeÅŸiktaÅŸ izlemeyeli Ã§ok olmuÅŸtu. Bu BeÅŸiktaÅŸ ile birlikte ilk defa sahaya Ã§Ä±kan Ernst ve Erkan da ne kadar isabetliÂ

DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor

seÃ§imler olduklarÄ±nÄ±, kulÃ¼beden transferler Bobo, UÄŸur ve GÃ¶khan' da ne kadar hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± da artÄ±k TÃ¼rkiye'de bir ÅŸeylerin deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edercesine takÄ±mÄ±na katÄ±lÄ±nca TÃ¼rkiye'deki futbol izleme Ã§Ä±tasÄ± yÃ¼kseldi. Sahaya yabancÄ± madde atan bir taraftara gÃ¶sterilen doÄŸru tepki ve bu taraftarÄ±n gÃ¼zelce dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bizi olumlu deÄŸiÅŸiklikleri alkÄ±ÅŸlayan biriÂ olarak sevindirdi. TaraftarÄ±n bu kadar rahat olmasÄ±nda tabi ki skorunda etkisi vardÄ± amaÂ yinede gÃ¼zeldi. Bu gÃ¼zelliklerin ilki ise Mustafa HocanÄ±n BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± nihayet Ã§ift forvetle sahaya sÃ¼rmesi ile baÅŸladÄ±. haftalardÄ±r sÃ¶ylediÄŸimiz Az hÃ¼cumcu ile Ã§Ä±kÄ±lan maÃ§lardaki yaratÄ±cÄ±lÄ±ktan uzak futbol bu hafta tamamÄ±yla deÄŸiÅŸti.

Cisse' nin yerine Ernst gelince hÃ¼cum bÃ¶lgesine giden toplar daha olumlu kullanÄ±ldÄ±. Yusuf'un gÃ¶revini Ã¼stlenen UÄŸur' da gÃ¶revini en iyi ÅŸekilde yapÄ±nca BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kanatlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu olumluÂ etkilerde maÃ§Ä±n baÅŸlamasÄ±yla kendini gÃ¶sterdi Bobo daha 3. dk da penaltÄ±dan golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Bence karar doÄŸru ellerini kaldÄ±rarak gelinmezdi o topa. ArdÄ±ndan Ä°bo ve Serdar Ã–zkan' Ä±n mÃ¼kemmel golÃ¼ yine duran toptan ve adam paylaÅŸÄ±mÄ±ndaki hatadan yenen bir gol skoru belirledi. Biz BeÅŸiktaÅŸ'Ä± bu ÅŸekilde oynarken izlemeyi Ã¶zlemiÅŸiz ArtÄ±k bu formatta bir BeÅŸiktaÅŸ istiyoruz. Bilginize Hocam...

