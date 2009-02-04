Maximum BeÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± izleyenlerin ilk onbirini rahatlÄ±kla sayabileceÄŸimiz bir takÄ±m daha var artÄ±k, Antalyaspor! Ve bu Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki en iyi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± bugÃ¼n izleme fÄ±rsatÄ± bulduk. BeÅŸiktaÅŸ yeni transferleriyle ve kulÃ¼beden yaptÄ±ÄŸÄ± yeni transferlerler hepimizi heyecanlandÄ±rmasÄ±nÄ± bildi.Â BugÃ¼n hepsi Zeus' un yÄ±ldÄ±rÄ±mlarÄ± gibiydi. Ã–yle bir ilk yirmi dakika izledik ki gÃ¶zlerime inanamadÄ±m. Ã‡ok hÄ±rslÄ±, Ã§ok kuvvetli ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen bir BeÅŸiktaÅŸ izlemeyeli Ã§ok olmuÅŸtu. Bu BeÅŸiktaÅŸ ile birlikte ilk defa sahaya Ã§Ä±kan Ernst ve Erkan da ne kadar isabetliÂ
DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor
Cisse' nin yerine Ernst gelince hÃ¼cum bÃ¶lgesine giden toplar daha olumlu kullanÄ±ldÄ±. Yusuf'un gÃ¶revini Ã¼stlenen UÄŸur' da gÃ¶revini en iyi ÅŸekilde yapÄ±nca BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kanatlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu olumluÂ etkilerde maÃ§Ä±n baÅŸlamasÄ±yla kendini gÃ¶sterdi Bobo daha 3. dk da penaltÄ±dan golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Bence karar doÄŸru ellerini kaldÄ±rarak gelinmezdi o topa. ArdÄ±ndan Ä°bo ve Serdar Ã–zkan' Ä±n mÃ¼kemmel golÃ¼ yine duran toptan ve adam paylaÅŸÄ±mÄ±ndaki hatadan yenen bir gol skoru belirledi. Biz BeÅŸiktaÅŸ'Ä± bu ÅŸekilde oynarken izlemeyi Ã¶zlemiÅŸiz ArtÄ±k bu formatta bir BeÅŸiktaÅŸ istiyoruz. Bilginize Hocam...