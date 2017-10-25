Max’e en uygun yuva, İzmir’de bulundu

BERLİN’deki hayvanat bahçesinin Max için uygun olmadığına karar verilmesi üzerine yeni bir yaşam alanı arandı. Avrupa genelinde yapılan araştırma sonunda en uygun yerin İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildi. İzmir Doğal Yaşam Parkı, çok büyük ve iklimin sıcak olması ile birlikte burada çok sayıda genç su aygırı ile birlikte zürafa ve zebra gibi hayvanların bulunması nedeniyle Max'ın yeni yuvası olarak seçildi.

Su aygırı kafese yerleştirildi. Yolculuk boyunca beslenmesi için kafese yeteri kadar saman ve elma da kondu. Kafes dev bir vincin yardımıyla TIR'a yüklendi. Berlin'deki Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, “Max için uygun yeni bir yuva bulduğumuz için çok mutluyuz. Max kafeste yolculuk yapacağından haftalar öncesinde alışması için onu kafeste yaşattık” dedi.