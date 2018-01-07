Mavi Yıldız tehlikede

TRABZON Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, geçen yıl iki yaylanın sit statülerini, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak değiştirdi. Kararlar Çevre ve Şehircilik Bakanı onayıyla önceki gün Resmi Gazete’de ilan edildi.



KARAR ANAYASA’YA AYKIRI

Kadıralak Yaylası’na ilişkin kararın iptali için 15 Eylül’de Trabzon İdare Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, kararın Anayasa’ya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçede, özetle şöyle denildi: “Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı Kar Yıldızı (Mavi Yıldız) çiçeği Bern Sözleşmesi’yle Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasındadır. Yaylanın, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak ilanıyla mera ve yaylak alanında yapılaşma baskısı artacak. Bu statü çerçevesinde sanayi tesisi, turizm ve konut yerleşimi, maden çıkarılması, ocak açılması mümkün olabilecek.” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise neler yapılabildiğini şöyle anlattı: “Bu statülerde yapay gölet yapılabilir. Nitelikli alanda temeli olmayan, beton dökülmeyen, doğayla barışık bungalov gibi sadece ahşap yapılar mümkün olabiliyor. Düşük yoğunluklu konut ve turizm tesisi yapılabilir. Kesin korunan alanlara konut, tesis yapılamaz ama sürdürülebilir alanda düşük yoğunluklu olmak kaydıyla yapılabilir.”









BURASI TOPRAĞIMIZ...

Tonya Doğa, Yaşam, Turizm ve Kültür Derneği (TOY-DER) Başkanı Bekir Uzunoğlu ise şunları söyledi: “Burada göl yapacaklar, oteller, moteller kuracaklar. Halkımız da bunlara asgari ücretten hizmet edecek. Böyle bir anlayışı halkımızın kabul etme ihtimali sıfır. Orada hayvancılık yapıp çocuklarımızı okutuyoruz. Tonya’ya 16 taşocağı, 2 milyon ton kapasiteli çimento fabrikası yapmak istediler. İmzalar, davalar, bertaraf ettik. Şimdi de sularımıza yaylalarımıza saldırı var.” CHP Trabzon Milletvekili, Avukat Haluk Pekşen ise “Katar Emiri’nin özellikle adres vererek talep ettiği yerdir Kadıralak Yaylası. Ama biz Kadıralak, Marzallı yaylalarının Uzungöl olmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.