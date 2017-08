‘Mavi Kaplumbağalar’ için 3 bin başvuru

Türkiye’de deniz kaplumbağaları denildiğinde ilk olarak akla her ne kadar Dalyan gelse de aslında Belek Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanı. Türkiye’nin önde gelen jean markalarından olan ve kısa süre önce halka açılan Mavi, Orta Anadolu şirketi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği, Belek Yatırımcılar Derneği’nden de destek alarak 2014 yılından bu yana nesli tükenmekte olan kaplumbağaların korunması için çalışıyor. Her yaz 4 ay boyunca gençler Belek’te “Indigo Turtles (Mavi Kaplumbağalar) kampına” katılıyor ve her sabah 04.30’da sahile gidip 30 kilometrelik alanda kaplumbağaların yumurtalarından çıkıp denize ulaşmalarını sağlıyor. Indigo Turtles kampına bu yıl 3 binin üzerinde başvuru olmuş. Ancak bu başvurulardan 150’si kabul edilmiş. Gençler arasında biyoloji okuyanlar da var mühendisler de. Mavi ve Orta Anadolu “Indigo Turtles” adını verdikleri bu projeyle, 110 milyon yıldır yaşayan, Akdeniz faunasının doğal parçası olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağası türlerini yaşatıyor. Bölgede 19 yıldır çalışan Ekolojik Araştırma Derneği (EKAD) 19 yılda 800 binin üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturdu. Son 4 yıldır da bu çalışmalar Mavi ve Orta Anadolu tarafından destekleniyor.

Aynı zamanda Mavi’nin “Indigo Turtles” etiketli tişörtlerinden alanlar deniz kaplumbağası evlat edinerek Akdeniz’e hayat veriyor. Kadın, erkek ve çocuklara özel tasarlanan Indigo Turtles tişörtleri Türkiye’nin yanı sıra Mavi’nin Amerika, Kanada ve Almanya’daki online mağazalarında da satışa sunulmaya başlanıyor.

Caretta Caretta’ları kurtarma projesinin başında hayatını bu işe adayan EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat var. Canbolat, Belek sahillerindeki kaplumbağaların Dalyan’dan çok daha fazla olduğunu anlatırken, kaplumbağaların çok sayıda yumurta bırakmalarına rağmen çok az yumurtanın yavru olabildiğini bu yavrulardan da yüzde 40’ının denize ulaşabildiğini anlatıyor. Çoğu yavru deniz kumunun 50 cm altındaki yuvadan çıkamadan ölüyor ya da çıktıktan sonra denize ulaşamadan yolunu kaybediyor ya da martılara yem oluyor.

Projeyle Belek sahillerinde yuvalarda kaç yumurta olduğu, buradan denize kaç kampumbağanın ulaştığı tespit ediliyor.