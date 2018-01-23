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Mavi Jeans'in sahipleri Rekabet Kurulu'na başvurdu

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

Turkven'in hisselerini satışından sonra Mavi Giyim'in sahibi Akarlılar Ailesi, Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Fatma Elif Akarlılar, Seyhan Akarlılar ve Hayriye Fethiye Akarlılar tarafından Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde negatif tek kontrol elde edilmesine ilişkin Kurul'a başvuru yapıldı.

BusinessHT'nin haberine göre Mavi Jeans hisselerinin yüzde 19,1'sine denk gelen satışla birlikte Turkven’in yönettiği Turkish Private Equity Fund II’nin Mavi’de doğrudan ya da dolaylı hissesi kalmadı. Blue International Holding'in Mavi Jeans'teki payı yüzde 27,4'e geriledi ve Holding'te tek ortak Akarlılar Ailesi olarak kaldı.

Bir hissedarın bir teşebbüste yüzde 50 ve diğer hissedarların kalan yüzde 50 hisseye sahip olduğu durumlar bunun fiili
pozitif tek kontrole yol açmadığı varsayıldığında ya da çoğunluk  veya  azınlık  hissedarı  olmasına  bakılmaksızın,  stratejik  kararlar  için nitelikli  çoğunluk  gerekmesi  nedeniyle  sadece  bir  hissedarın  veto  hakkına  sahip olduğu durumlar tipik negatif tek kontrol durumları olarak görülüyor.

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