Mavi ekran hatasıyla karşılaşıyorsanız dikkat!

Bilgisayarınızın RAM'inin normal şartlarda hatasız biçimde çalışması gerekir. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü RAM'iniz, depoladığı verileri hatalı olarak döndürüyorsa, kilitlenmeler, mavi ekranlar ve bazı durumlarda verilerin diske hatalı yazılması gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

MemTest, Windows altında RAM'inizi test etmenizi sağlayan ücretsiz bir yazılım. Yeni bir bilgisayar veya RAM satın aldıysanız, veya sisteminizdeki sorunların RAM'den kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, bu tür bir yazılımla RAM'lerinizi test edebilirsiniz. Sistemini overclock etmeyi sevenler de RAM'in kararlı çalışıp çalışmadığını gösteren MemTest'i faydalı bulacaklar.

Sadece 15KB'lık indirme boyutuna sahip MemTest'i çalıştırmak için zip dosyasını indirip, memtest.exe üzerine çift tıklamanız yeterli.