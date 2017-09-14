Mavi Balina nasıl öldürüyor

Resmi bir internet adresi veya yasal satışı olmayan Mavi Balina oyununa katılmak için Rusya menşeili sohbet sayfalarından yöneticiye ulaşmak ve görevleri istemek gerekiyor. Tüyler ürperten oyun, “oyun yöneticisi”nin 50 gün boyunca yolladığı çoğu fiziki acı dolu emirleri yerine getirmek üzerine kurulu bir meydan okuma.

130 GENÇ KURBAN

Oyunun kimi etaplarında, henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler, saat 4.20’de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip, hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise “balina olmak” adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor. Oyun hakkında en detaylı soruşturma Rusya polisi tarafından yürütülüyor. Rus Novaya gazetesine göre oyun aslında uzun bir süredir oynanıyor ve bilançosu oldukça ağır. Gazeteye göre sadece Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında yaşamına son veren 130 genç, bu oyunun etkisinde kaldı. Yine gazetenin haberine göre oyunu yönetenler, ergenlik çağındaki gençlerin üsluplarını, alışkanlıklarını ve psikolojilerini iyi biliyorlar, kızları fiziki, erkekleri karakteristik özellikleriyle yetersiz olduklarına ikna ederek, onları “kayıp bir nesil” olduklarına inandırıyor.

KURUCUSU TUTUKLANDI

“Oyun yöneticisi” olarak emirler veren kişilerin kim ya da kimler oldukları soruşturulurken, oyunun Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Avrupa’da da yayılmaya başlaması endişeleri artırmıştı. Rusya’da 21 yaşındaki Philipp Budeikin, 8 ölüm grubu oluşturmak suçlamasıyla tutuklandı. Budeikin, Mavi Balina’nın da kurucusu olmakla suçlanıyor.

HER ÇOCUK İÇİN GEÇERLİ BİR TEHLİKE

Dr. Bülent Madi (Nöroloji Uzmanı): Oyunlar da masallar da beyindeki kaygı bölgesini etkileyen faktörlerdir. Mavi Balina oyunu beyin yönetimi temalı hem nörolojik, hem de psikolojik bir vaka. Beynin yönetimi düşündüğümüzden çok daha kolay bir iştir. Sohbet ederek bile beynin kaygı değerlerini ve o bölgeyi değiştirebilirsiniz. Çocuklarda bu durum daha da hassaslaşıyor. Bu sebeple çocukların hangi tip ailelerden geldikleri ya da hangi ülkeden oldukları önemli değil; bu tehlike herkes ve her çocuk için geçerli.”

AÇIK UÇLU İLETİŞİM ŞART

Emine Ergün (Pedagog): Mavi Balina’nın, çocukların zihinlerinin manipülasyonundaki en kritik noktalardan biri, oyunda çocuklardan kişisel bilgilerinin istenmesi ve ardından verilen komutları yerine getirmek istemediklerinde bu kişisel bilgiler aracılığıyla tehdit ya da şantaja maruz kalabilmeleri. Anne ve babaların çocuklarıyla açık uçlu bir iletişim kurmaları şarttır. Aradaki eleştirel veya duygusal bağ doğru kurulmazsa, çocuklar aileden uzaklaşmaya başlarlar. Bu noktada kendini yalnız hisseden çocuğun ilk yöneleceği yer sanal olgular olur.

ÇOCUK KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSEDİYOR

Doç. Dr. Levent Eraslan (Sosyolog): Mavi Balina, yalnızlaşan çocuklar için ortaya çıkan sonuçlardan biri. Çocuğun hayal dünyasının en kuvvetli olduğu dönemler 10-15 yaş arasıdır ve bu dönemde farklı alanlarda yönlendirilmediğinde, zihin subliminal mesajlarla kolayca başka yönlere çekilir. Mavi Balina yalnız kalmış bir çocuğun kendini değersiz hissetmesi sonucu hayatına son vermesi eğrisiyle ilerliyor. Fakat bu tür oyunların bir başka versiyonu da öldürmeye teşvik edenleri.