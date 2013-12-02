Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Mavi Bagaj’da Avantajlı Bir Dünya

Mavi Bagaj’da Avantajlı Bir Dünya

02.12.2013 - 14:46 | Son Güncelleme:

Kâmil Koç Yolcularını, ‘Mavi Bagaj’daAvantajlı Bir Dünya Bekliyor!

Ulaştırma sektörünün öncü firması Kâmil Koç, konforlu ve güvenli bir yolculuğun yanı sıra, yolcularına sağladığı avantajlara ‘Mavi Bagaj’ platformu ile yenisini ekliyor.

Mavi Bagaj, Kâmil Koç yolcuları ve YOLKART sahipleri için gıdadan eğlenceye, eğitimden alışverişe kadar Türkiye’nin önde gelen birçok markasında cazip indirim ve fırsatlar sunuyor. ‘Mavi Bagaj’la birlikte Kâmil Koç, yolcularına yılda yaklaşık 8 Milyon TL’lik fayda sunmayı hedefliyor.

Mavi Bagaj platformunda yolcuları bekleyen avantaj ve fırsatlar ise şöyle:

- Sbarro'da 1 Orta Boy Pizza + 1 Büyük Boy Yan Ürün + 2 Orta Boy İçecek 23,45 TL yerine 14,95 TL

- Popeyes'da 2 Popchicken + 2 Orta kola + 1 Mega patates + 6’lı Nuggets 28,55 TL yerine 13,95 TL

- Arby’s restaurantlarında Classic Menü alana Roast Chicken Deluxe Jr.Menü ücretsiz

-www.divarese.com.tr ve www.fabrika-tr.com internet sitelerinde yapılan alışverişlerde tüm indirimlere ek olarak yüzde 20 indirim.

- Türkiye genelinde bulunan English Time Dil Okulları şubelerinde yüzde 30 indirim.

-www.cicek.com sitesinde tüm çiçek, kek, kurabiye ve çikolata ürünlerinde yüzde 15 indirim

Mavi Bagaj fırsatları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: www.kamilkoc.com.tr/mavibagaj

Fırsatlardan yararlanmak için Mavi Bagaj Fırsat Kodu yeterli
Kamil Koç’un bilet aldıkça puan kazandıran sadakat programı YOLKART sahipleri kartlarına tanımlı onaylı cep telefonu numarasından “KKOC” boşluk “FIRSAT” yazıp 5564’e kısa mesaj atarak telefona gelen fırsat koduyla avantajlardan faydalanabiliyor.
Yolkart üyesi olmak çok kolay! Yolkart üyesi olmak için hemen tıklayınız: www.kamilkoc.com.tr/yolkart

Yolcular ayrıca kampanya döneminde alacakları Kâmil Koç biletinin üzerindeki Mavi Bagaj Fırsat Kodu ile fırsatlardan yararlanabilecekler. Fırsat kodunun ilgili markadan yapılacak alışverişlerde satış yetkilisine iletilmesi veya online alışveriş sitelerinden yapılacak olan alışverişlerde belirlenen alana girilmesi fırsatlardan yararlanmak için yeterli olacak.

Mavi Bagaj hakkında detaylı bilgiye www.kamilkoc.com.tr/mavibagaj adresinden ulaşılabilir.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.