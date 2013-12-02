Mavi Bagaj’da Avantajlı Bir Dünya

Ulaştırma sektörünün öncü firması Kâmil Koç, konforlu ve güvenli bir yolculuğun yanı sıra, yolcularına sağladığı avantajlara ‘Mavi Bagaj’ platformu ile yenisini ekliyor.

Mavi Bagaj, Kâmil Koç yolcuları ve YOLKART sahipleri için gıdadan eğlenceye, eğitimden alışverişe kadar Türkiye’nin önde gelen birçok markasında cazip indirim ve fırsatlar sunuyor. ‘Mavi Bagaj’la birlikte Kâmil Koç, yolcularına yılda yaklaşık 8 Milyon TL’lik fayda sunmayı hedefliyor.

Mavi Bagaj platformunda yolcuları bekleyen avantaj ve fırsatlar ise şöyle:

- Sbarro'da 1 Orta Boy Pizza + 1 Büyük Boy Yan Ürün + 2 Orta Boy İçecek 23,45 TL yerine 14,95 TL

- Popeyes'da 2 Popchicken + 2 Orta kola + 1 Mega patates + 6’lı Nuggets 28,55 TL yerine 13,95 TL

- Arby’s restaurantlarında Classic Menü alana Roast Chicken Deluxe Jr.Menü ücretsiz

-www.divarese.com.tr ve www.fabrika-tr.com internet sitelerinde yapılan alışverişlerde tüm indirimlere ek olarak yüzde 20 indirim.

- Türkiye genelinde bulunan English Time Dil Okulları şubelerinde yüzde 30 indirim.

-www.cicek.com sitesinde tüm çiçek, kek, kurabiye ve çikolata ürünlerinde yüzde 15 indirim

Mavi Bagaj fırsatları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: www.kamilkoc.com.tr/mavibagaj



Fırsatlardan yararlanmak için Mavi Bagaj Fırsat Kodu yeterli

Kamil Koç’un bilet aldıkça puan kazandıran sadakat programı YOLKART sahipleri kartlarına tanımlı onaylı cep telefonu numarasından “KKOC” boşluk “FIRSAT” yazıp 5564’e kısa mesaj atarak telefona gelen fırsat koduyla avantajlardan faydalanabiliyor.

Yolkart üyesi olmak çok kolay! Yolkart üyesi olmak için hemen tıklayınız: www.kamilkoc.com.tr/yolkart



Yolcular ayrıca kampanya döneminde alacakları Kâmil Koç biletinin üzerindeki Mavi Bagaj Fırsat Kodu ile fırsatlardan yararlanabilecekler. Fırsat kodunun ilgili markadan yapılacak alışverişlerde satış yetkilisine iletilmesi veya online alışveriş sitelerinden yapılacak olan alışverişlerde belirlenen alana girilmesi fırsatlardan yararlanmak için yeterli olacak.

Mavi Bagaj hakkında detaylı bilgiye www.kamilkoc.com.tr/mavibagaj adresinden ulaşılabilir.