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Matriks, 15'inci yıl dönümünü kutladı

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

Finansal piyasalara yönelik bir dizi ürün geliştiren Matriks, 15’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gecede konuşan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Fuat Akman, “Ar-Ge departmanımızla birlikte hazırladığımız ürün ve hizmetlerin finans piyasasının doğasını değiştireceğine inanıyoruz. Çünkü günümüzde finansal veriye erişimden çok verinin bilgiye dönüşmesine büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Matriks bu tespitten hareketle finans piyasası oyuncularına yapay zekâ içeren yeni çözümler hazırladı” dedi.

Gecede konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, açılış konuşmasında fintech alanında yetişmiş işgücüne ve mühendis kaynağına rağmen az sayıda Matriks benzeri firmanın bulunduğunu söyledi.

Karadağ, "Doğru ürün doğru ölçek anlamında borsa olarak çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Şirketlere sunacağımız hizmetleri arttırıyoruz. Artık çok daha entegre hale geldik. Birlikte geliştirdiğimiz bir süreç söz konusu, borsa ve Matriks bu anlamda bir birini etkiliyor. İnşallah veri yayıncılığımızın gelişmesine, sermaye piyasalarının gelişmesine, başarı dolu nice yıllar geçirmesi dileğiyle Matriks yazılıma teşekkür ederim.” diye konuştu.

YAPAY ZEKAYI BORSA EKRANLARINA TAŞIYACAK!
Matriks Genel Müdür Yardımcısı Fuat Akman ise yeni ürün ve çözümleri tanıttı. Matriks’in, 15 yılda pek çok ilke imza attığını dile getiren Akman, konuşmasına şöyle devam etti: “Matriks, finans piyasasına yönelik analiz sistemlerinde yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırdı. 2005 yılında borsayı cep telefonuna taşıyan ilk yerli kurum oldu.

Cep telefonları ile piyasaları anlık olarak izleyebilme ve alım satım yapma, Algoritmik Trading, Piyasa Yapıcılığı gibi birçok ilkleri Türk yatırımcısının hizmetine sunarak, sektörün gelişimine katkıda bulundu. Bugün yeni ürünlerimizi tanıtmak için karşınızdayız. Ar-Ge departmanımızla birlikte hazırladığımız ürün ve hizmetlerin finans piyasasının doğasını değiştireceğine inanıyoruz. Çünkü finansal veriye erişimden çok verinin bilgiye dönüşmesine büyük bir ihtiyaç bulunuyor. Matriks bu tespitten hareketle finans piyasası oyuncularına yapay zekâ içeren yeni çözümler hazırladı.”

Etiketler: Borsa İstanbul
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