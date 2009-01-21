Matias Emilio Delgado

BaÅŸarÄ±, kimi iÃ§in ÅŸampiyonluk kimi iÃ§in UEFA ÅŸampiyonluÄŸu kimi iÃ§in yÄ±llar sonra Fortis kupasÄ±nÄ± alabilmek. Bizim iÃ§inse sahada elinden geleni yapan, BeÅŸiktaÅŸ deÄŸerlerinden uzaklaÅŸmamÄ±ÅŸ bir takÄ±m ve onlarÄ± yine aynÄ± deÄŸerlerle yÃ¶neten teknik ve idari kadro. SÄ±klÄ±kla yanÄ±lgÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir konu var. Bu takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verenlerin yorumlarÄ±na bir kez daha bakmak gerekir,Â baÅŸarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼tÃ¼Â

DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor

onlar iÃ§in ne? Bir hafta Ã¶nce yÃ¼celttiklerini bir hafta sonra asmaya mÄ± kalkÄ±yorlar? Her sezon bir sÃ¼rÃ¼ alakasÄ±z ismin transfer edileceÄŸini sÃ¶ylemelerine raÄŸmen daha sonra bu haberlerin tamamen ÅŸiÅŸirme haber olduÄŸu mu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor? Evet, spor basÄ±nÄ±mÄ±zdan ve onun baÅŸarÄ± kriterlerinden bahsediyorum. HenÃ¼z kendimi bu topluluÄŸun bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmÃ¼yorum ve HÃ¼rriyetâ€™e bu Ã¶zgÃ¼rce yazabilme ortamÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu herhangi bir basÄ±n organÄ±nÄ± diÄŸerlerinden farklÄ± gÃ¶stermek istiyorum anlamÄ±na gelmemeli ama.Â Sizde biliyorsunuz yalan haber yazmak dava sebebi olur ve aÄŸar tazminat cezalarÄ±na yol aÃ§ar. TÃ¼rkiyeâ€™ de Ã¶zellikle spor basÄ±nÄ±nda iÅŸler nedense bu ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼mÃ¼yor. Bu da her transfer dÃ¶nemi hepimizin kafasÄ±nÄ±n masa baÅŸÄ±nda Ã¼retilen transfer haberleriyle manipÃ¼le edilmesi anlamÄ±na geliyor. ÅžirketleÅŸmiÅŸ kulÃ¼plerimiz bu konuda daha da hassas olmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ hisse senetlerinin deÄŸerleri bu haberlerden etkilenebiliyor. GerÃ§i Ã¼lkemizde bu deÄŸerlerin artÄ±ÅŸÄ± ve azalÄ±ÅŸÄ± da ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± belirleniyor ama bu baÅŸka bir yazÄ±nÄ±n konusu.

Â AklÄ±mÄ±zÄ±n bir kÃ¶ÅŸesinde bu gerÃ§ekleri bir kenara yazalÄ±m ve sezon sonunu kurgulayalÄ±m. BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyon olsa ve FenerbahÃ§e ile Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de yapacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§ ÅŸampiyonu belirlese.Â Galibiyet golÃ¼nÃ¼ de Erkan Zenginâ€™ in ortasÄ±nda Delgado atsa bugÃ¼n tartÄ±ÅŸÄ±lan birÃ§ok ÅŸeyin hiÃ§bir anlamÄ± kalÄ±r mÄ±?Â O yÃ¼zden siz siz olun okurken, deÄŸerlendirirken,Â insanlara gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinizi aktarÄ±rken temel gerÃ§eklerden sapmayÄ±n. BaÅŸarÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± sÃ¼bjektiftir ve sizin kendi yorumlarÄ±nÄ±zÄ± katmanÄ±za muhtaÃ§tÄ±râ€¦