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    Matematikte sınıfta kaldık

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 21:09 | Son Güncelleme:

    Eğitim Reformu Girişimi, UNESCO’nun 24 Ekim’de yayınladığı Küresel Eğitim İzleme Raporu’nu inceledi:

    - Engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu, seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran.

    - Singapur, Güney Kore, Hong Kong’ta öğrencilerin tamamına yakını matematikte minimum düzeyde becerilere sahipken, bu Türkiye’de yüzde 70’te kalıyor.

    - Türkiye’de, dezavantajlı öğrencileri olan okul yöneticilerinin yüzde 69’u öğretimin fiziksel altyapı sorunlarından etkilendiğini belirtiyor. Türkiye bu konularda 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip.

    - Öğretmenin ders içeriğinde söz sahibi olma özerkliği 2006’dan 2015’e dek giderek azalıyor. Bunun sağlandığı okulların oranı yüzde 20’nin altında.

    Etiketler: matematik , UNESCO , gazetehaberleri
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