Matematikte sınıfta kaldık

- Engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu, seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran.



- Singapur, Güney Kore, Hong Kong’ta öğrencilerin tamamına yakını matematikte minimum düzeyde becerilere sahipken, bu Türkiye’de yüzde 70’te kalıyor.



- Türkiye’de, dezavantajlı öğrencileri olan okul yöneticilerinin yüzde 69’u öğretimin fiziksel altyapı sorunlarından etkilendiğini belirtiyor. Türkiye bu konularda 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip.



- Öğretmenin ders içeriğinde söz sahibi olma özerkliği 2006’dan 2015’e dek giderek azalıyor. Bunun sağlandığı okulların oranı yüzde 20’nin altında.