Matematik ders kitabının editörlüğünü rektör yapacak

Rektör Karakaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yaptığı 2014’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmayla 6 ve 7’nci sınıf matematik ders kitaplarının hazırlanmasında editörlük görevi üstlendiğini söyledi.

Bakanlığın 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 7’nci sınıflarda okutulacak matematik ders kitabının editörlüğünü de kendisine verdiğini anlatan Karakaya, lise ve ortaokul sonunda yapılan sınavlarda Türkiye genelinde her zaman ilk 10'a giren Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürünün de aralarında olduğu 21 kişilik komisyon kurulduğunu dile getirdi.



Karakaya, Bakanlığın 2018-2019 eğitim döneminde okutulacak 6’ncı sınıf kitaplarının hazırlanmasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir doçente, 8’inci sınıf matematik kitabının da Afyonkarahisar'da bir profesöre verildiğini belirterek, onların genel koordinasyonunun da Bakanlıkça kendisine verildiğini söyledi.

Komisyonun ilk toplantısında hedef ve amaç konusunda alanında seçkin üyelere bilgi sunduğunu anlatan Karakaya, her hafta toplantılar yaparak gelinen aşamaları değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gayemiz, akla dil olan matematiği kitaplara yansıtmak. Bu birinci hedefimiz. Matematiğin tarih boyunca kuruluşu, kitaplara geçiş şekli, evrendeki ilişkilerin sembol diliyle ifadesi. Matematik, evreni okumak için var. Yoksa sınavlarda değeri 4 puan olan bir ders hiç olmadı, olmamalı da. Bu, lisanla kendimizi ifade etmek kadar çok doğal bir insanı özellik. Düşünebilmek ve bunu ifade edebilmek. İşte bunları kitaplarımıza yansıtmamız lazım."



"ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI BİLİMLE YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Matematiğin, hayattaki ilişkilerin mantıksal bağlarla birbirine bağlanmış mükemmel halleri olduğunu, mutlaka çocukların hayatında yer alması gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları söyledi:

"Çocuklarımız, düşünmeyi bununla öğrenmeli. Şu hatayı yapıyoruz, bir dil düşünün, alfabesini bilmeden kelimesini kuramazsınız. Matematiğin alfabesi sembollerdir. Sembollerin ifade ettiği anlamları çocuklara biz söyleyeceğiz ki, onlar evrendeki ilişkiyi sembollerle ifade etsinler. 6,7 ve 8’inci sınıflardaki çocukların muhatabı saymadır. Bir çocuk 8’inci sınıfa kadar saymayı bilir. Ölçmeyi anlamaz. Saymanın ne demek olduğunu kitaplarda çocuklarımıza hissettireceğiz."

Karakaya, çocukların hayatlarını bilimle birlikte sürdürmelerini, analitik düşünebilmelerini ve genelleme yapabilmelerini istediklerini vurgulayarak, "Kitaplarımıza bunu taşımaya çalışıyoruz. Benim üstlendiğim misyon da bu. Kitabımızın farkı, her bir konunun gerçek hayatta bir karşılığını bulması. Matematiğin gerçek hayatta bir ihtiyaç olduğunu hissettireceğiz" dedi.