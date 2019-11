Matematik Bizi Neden Korkutuyor?

Nedir Matematik?

Matematik, kendine özgü sembolleri ve terimleri kullanan, bütün kültürler ve uygarlıklar için evrensel bir dildir.



Matematiksel düşünce, toplama çıkarma gibi aritmetik tabanın ötesinde “düşünme, inceleme, analiz etme, soyutlaştırma, somutlaştırma, farklı çözüm yolları bulma” yöntemidir. Sanatta,sporda doğada her yerde matematik vardır; ulaşımda, alışverişte, sağlıkta, yaşamımızın her alanında bizimledir.



Matematik dersi ilkokuldan yükseköğrenime kadar birçok programın en temel derslerinden biridir. Bu kadar iç içe olunmasına rağmen matematik, genel olarak en az başarılı olunan derstir. Türkiye’deki merkezi sınavlarda (YGS, LYS, TEOG) matematik dersi başarı oranının diğer derslere göre düşüklüğü, bir anlamda bunu doğrulamaktadır. Bu başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri de öğrencilerde var olan matematik korkusu ve matematik derslerinde başarısız olmayı kabullenme veya bu dersi yapamama düşüncesini benimsemeleridir.



Deneyimler ve yapılan araştırmalar, her öğrencinin temel matematiksel kavramları, ilgi çekici hale getirildiğinde, öğrenebileceğini ortaya koymaktadır. Pek çok araştırma gösteriyor ki, günlük yaşamda karşılaşılan problemler, matematiksel süreçlerle ilişkilendirildiğinde, matematiğe karşı olan önyargı ortadan kalkmakta ve bireyin doğru becerilere sahip olması sağlanmaktadır.



Matematiği anlamada öğretmenin rolü ne?

Bu durum, öğretmenlerin matematik öğretimi süresince ne kadar önemli olduğunu destekler niteliktedir. Öğretmen adaylarının seçimi, yalnız sınav ve ders notlarına bağlı olarak değil, bireyin öğretmenlik mesleğine olan sevgisi ve yeteneği de göz önüne alınarak yapılmalıdır.



Dünyada PISA verilerine göre ilk sırada Uzak Doğu ülkeleri (Singapur, Güney Kore, Hong Kong, Japonya) matematik konusunda başı çekiyor.



Son yıllarda teknolojik başarıları yanında uluslararası matematik yarışmalarında öğrencilerinin başarılarından söz ettiren Singapur’un bu başarının altında yatan eğitim sisteminin ‘Singapur Matematiği’ olduğu söyleniyor. Singapur’lu uzmanlar tarafından geliştirilip uygulanan ve öğrencilere okul öncesi eğitim aşamasından altıncı sınıfa kadar verilen bu matematik eğitim sisteminde, art arda öğretilen konular bilimsel çocuk gelişimi teorileri baz alınıyor. Her sömestr seviyesinin matematik kitabı, bir önceki sömestrlerde edinilen matematik bilgi ve becerileri üzerine inşa edilmiş ve öğrencilerin bir üst seviyeye geçmeden o kitabın konusu olan az sayıdaki matematik konusuna hakim olması amaç edinilmiş. Dikkatle oluşturulmuş bu sistem sonucunda öğrenciler problem çözme yeteneğinin yanında her sene artan zorlukta gelen matematik konuları ile başa çıkabilecekleri donanımı da elde ediyorlar. Öğrenciler 6. Sınıf sonunda, lisede karşılarına çıkacak geometri ve cebir konularına da hazır hale geliyorlar.’



PISA da matematik okur yazarlığı puanlamasında en yukarılarda yer alan Finlandiya’da uygulanan matematik eğitimi ise iki önemli yöne sahip; birisi matematik eğitiminin ana hatlarını belirleyen Ulusal Okul Müfredatı, ikincisi bu eğitimi verecek olan öğretmenlerin yetiştirme programlarını organize eden üniversiteler. İlköğretim öğretmeni olacak olan adaylar mülti disipliner bir eğitimden geçiyorlar. Çünkü onlardan tüm branşlarda eğitim vermeleri bekleniyor. Bu aşamada matematik öğretmenliği ayrıca bir uzmanlık alanı olarak yer alıyor. Okudukları süre boyunca sürekli staj yaparak eğitimci yönleri değerlendiriliyor, danışmanlık ediliyor. Bu stajların kredisi dersin kendisinden yüksek. Eğer öğretmen adayı lise ya da üniversite seviyesinde matematik öğretmeni olacaksa bunun eğitim süreci daha kapsamlı. Ana ders olarak matematik alırken kimya ya da fizik gibi yan dalları da almak durumundalar. Buna pedagoji ve diğerleri de ekleniyor. Üniversitelerde verilen öğretmenlik programları 5 ila 6 yıl sürmekte. Aslında Fin matematik eğitiminin başarısının temelini matematik öğretmenlerinin kalitesi oluşturmakta. İlköğretimdeki matematik öğretmenlerinin eğitimin 2/3’ünü verdiği düşünülecek olursa öğrencilerin başarısının altında bu yüksek eğitimli öğretmenlerin yattığını görmek mümkün.



Ülkemizde ise öğretmen olabilmenin yolu üniversite sınavından geçiyor. Hiçbir şey olamıyorsam bari öğretmen olayım düşüncesi halen toplumda geçerliliğini koruyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmene verilen değer KÖY ENSTİTÜLERİ ile tavan yapıp daha sonra siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı oldukça düşerek, üniversitelerde yetiştirilen öğretmen adaylarına hangi branş olursa olsun öğretmenlik mesleğinin incelikleri ve öğretme teknikleri verilmiyor. Sadece eğitim fakültelerinin üçüncü ve dördüncü sınıfında okullarda staj eğitimi yapılıyor.



Ayrıca matematik müfredatı oldukça yoğun olup kademeler arası geçiş sağlıklı yapılamamaktadır. Yıllık planda yer alan kapsamlı ve çok sayıdaki konunun yetiştirilmesi kaygısıyla tam öğrenme gerçekleşmeden yeni bir konuya geçiş yapılmakta ve çok fazla bilgi çok kısa sürede verilmeye çalışılıyor. Bunun neticesinde öğrencide stres artıyor, kaygı ile birlikte öğrenmenin ve dersten zevk almanın önü kapanıyor. Alman eğitimcilerin dediği gibi, Türk eğitimciler öğrencilerin ne bildiğini değil ne bilmediğini ölçmek için sınav yapıyor. Bu da ölçme ve değerlendirme aşamasında yeterli olmadığımızı gösteriyor. Öğrencilerin matematiği soyut ve ezber biçimde öğrenmelerinden dolayı matematik bilgilerini somutlaştıramıyor ve günlük olaylarla paralellik kuramayarak sıkıcı bir ders olarak algılıyorlar.



PEKİ NE YAPILMALI?

Müfredat: Matematik öğretiminde zeka problemi değil, sistem ve yöntem problemi olduğunu söyleyen uzmanlar, 15 yaş grubu öğrencilere yaşlarının üstünde matematik eğitimi verildiğini, her şeyi bir anda verelim anlayışının olduğunu, öğrencilerin de bunun altından kalkamadığı için matematikten soğumakta olduğunu söylüyorlar. Çocuklarımız zeki ancak müfredat hafifleştirilerek çocuklar için daha sevimli hale getirilmeli. Öğrencinin daha kolay anlaması için matematik küçük yaşlarda görselleştirilmeli. Müfredat çocuğun dünyasına hitap etmiyor, matematiği çocuğun dünyasına hitap edecek şekle getirmek gerekiyor. Ağır bir matematik müfredatı yerine yaş grubuna göre eğitim yapılmalı.



Öğretmenler: Matematiği gerçekten seven, işinden zevk alan araştırmacı yenilikçi,teknolojiyi ve yeni gelişmeleri takip eden öğretmenler ile bu eğitim yapılmalıdır. Matematik öğretmenleri gerçek yaşama matematik etkinliklerinin dahil edildiği öğrenme ortamlarını sağlamakla yükümlüler. Öğrenciler anlamlı etkinliler, çeşitli deneyimler yoluyla ilişki kurarak öğrenirler. Tüm öğrencileri matematik öğrenmek için motive edebilmeliyiz. Matematiğin sadece iyi ve en parlak öğrenciler için olduğu fikrini asla kabul edemeyiz. Öğrenciler gelecekteki yaşantılarında matematiğe ihtiyaç duymayacaklarını düşünürler. Öğrencileri bu düşünce düzeyinin ötesine geçirmek öğretmenlerin görevidir.



Metod: Öncelikle her bireye Matematiği sevdirmek gereklidir. Matematik derslerinde çoklu zekaya yer verilmeli müzik, resim, drama da kullanmalıdır. Günlük hayatta kullanılan problemlerden hareket etmeli,uzun,sıkıcı ödevler yerine araştırmaya, düşünmeye sevk eden eğlenceli ilginç bilmece,bulmaca ve zeka oyunları gibi çalışmalar verilmelidir. Matematik eğitiminde kesinlikle ezbere dayalı bir sistem izlenmemelidir. Konu öğrenciye anlayabileceği tüm yollar denenerek kavratılmalıdır. Birey bir soru veya sorunu farklı birçok yoldan çözebileceğini hissetmelidir. Öğrenciler olaylara farklı açıdan bakmak, bir konuyu veya kavramı tartışmak,çözüm odaklı olmak konusunda yüreklendirilmelidir.



OECD tarafından 2000 yılından itibaren her üç yılda bir uygulanmaya başlayan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) verilerine göre; Matematik okur yazarlığı açısından 2006 yılından 2012 yılına kadar ülkemiz 43.sırada iken 2015 yılında 50. sıraya gerilemiştir. Bu tabloya göre Asya ülkelerinin üstün bir başarısı söz konusudur. Bu ülkelerde öğretmen kalitesi ve okul öncesi eğitime verilen önem çarpıcıdır. Türkiye’deki öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında, Türkiye’nin başarı seviyesi Birleşik Arap Krallığı, Şili, Uruguay, Karadağ, Arnavutluk ile benzerlik göstermektedir.



Uluslararası eğitim değerlendirme testinin sonuncusu 2015 yılında, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35’ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor. Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere göre de performansı geriledi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu. Türkiye ise en alt sıralarda yer aldı.

PİSA 2003-2015 MATEMATİK OKUR YAZARLIĞI SIRALAMALARI

2003 2006 2009 2012 2015 Sıra Ülke Sıra Ülke Sıra Ülke Sıra Ülke Sıra Ülke 1 Finlandiya 1 Tayvan 1 Şangay (Çin) 1 Şangay (Çin) 1 Singapur 2 Güney Kore 2 Finlandiya 2 Singapur 2 Singapur 2 Hong Kong (Çin) 3 Kanada 3 Hong Kong (Çin) 3 Hong Kong (Çin) 3 Hong Kong (Çin) 3 Makao(Çin) 31 İtalya 39 Yunanistan 39 Yunanistan 39 Macaristan 46 Bulgaristan 32 Yunanistan 40 İsrail 40 Hırvatistan 40 Hırvatistan 47 Güney Kıbrıs 33 Sırbistan-Karadağ 41 Sırbistan 41 Dubai 41 İsrail 48 BAE 34 Uruguay 42 Uruguay 42 İsrail 42 Yunanistan 49 Şili 35 Türkiye 43 Türkiye 43 Türkiye 43 Türkiye 50 Türkiye 36 Tayland 44 Tayland 44 Sırbistan 44 Romanya 51 Moldova 45 Romanya 45 Azerbaycan 45 Kıbrıs Rum Kesimi 52 Uruguay 46 Bulgaristan 46 Bulgaristan 46 Bulgaristan 53 Karadağ 47 Şili 47 Romanya 47 BAE 54 Trinidad ve Tobago 70 Brezilya 70 Tunus 70 Peru 70 Katar 70 Kosova 71 Tunus 71 Katar 71 Panama 71 Endonezya 71 Cezayir 72 Endonezya 72 Kırgızistan 72 Kırgızistan 72 Peru 72 Dominik Cumhuriyeti

İTK da MATEMATİK İTK ANAOKULLARINDA başlar….

4 yaşta okul öncesi öğretmenlerinden sayıları, şekilleri öğrenen minik öğrenciler, 5 yaşta matematik öğretmenlerinin girmiş olduğu EĞLENCELİ MATEMATİK derslerinde:

Sayı kavramı,geometri, bütün parça ilişkisi ,ölçme ,nicelikleri kıyaslama, toplama , çıkarma kavramlarını eğlenerek ve farkında olmadan oyunlarla öğrenmeye başlarlar.

Bu şekilde yüzyıllardır birçok büyüklerinin korkulu rüyası olan matematiğin aslında ne kadar eğlenceli olduğuna şahit olurlar.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Günlük yaşamda karşımıza bir çok şekilde çıkan matematik konularını okul öncesi dönemde ele alıp öğrenmeye en aç oldukları yaşlarda öğrencilere öğretmek yapılabilecek en güzel iştir.

Kimi zaman Modelleme yaparak okul toteminin tahmini boyunu ölçer bilgisayar ortamında hesaplamalarını yaparak sunumlar hazırlarız.

Atatürk’ün matematik alanındaki çalışmalarını ve kitaplarını onun izlerini taşıyan tarihi İTK Uşakizade Köşkünde öğrenmek ayrı bir gururdur bizim için.

Matematiğin önemli amaçlarından birisi olan düşünebilme yeteneğini geliştirebilmek için derslerimizde öğrencilerimizin aktif olmasını sağlıyoruz.

Ezbere dayalı sistemin aksine karşılaştıkları olayları ve problemleri inceleyerek ve araştırarak doğruyu bulmalarını sağlıyoruz.

Bütün bunları çeşitli materyallerle, etkinliklerle ve teknolojiden büyük destek alarak gerçekleştiriyoruz.

Derslerimizin dışında kulüp saatlerimizde Strateji Ve Akıl Oyunları ile hafıza, geometrik algı, akıl yürütme, sorun çözme gibi kategorilerde öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz.

Ayrıca matematik yarışma kulüplerimizde yurt içi ve yurt dışında uygulanan matematik yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz ve öğrencilerimizin her parkurda kendilerini değerlendirmelerine fırsat veriyoruz .AMC ,GAUSS, URFODU, KANGURU gibi uluslar arası yarışmalarda en yüksek dereceleri alıyoruz..

Öğrencilerimizi Matematik projeleri yapmaları konusunda da destekliyoruz. Bir çok proje yarışmasında özgün projelerimiz ile yer alıyoruz.

Gelenekselleşen İTK Bilim Fuarında Matematik etkinlikleri, projeleri ve strateji oyunları ile öğrencilerin bilim dolu bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Matematiğin sarmal bir yapısı olduğunu hissettiren BAYRAK YARIŞI ile 5 Kampüsümüzün öğrencileri hem takım çalışması yapmayı hem de rekabet ortamında çözüm odaklı olmayı öğreniyor.

14 Mart Dünya Pi günü tüm Kampuslerimizde ve tüm kademelerde coşkuyla kutlanıyor. Böylelikle her yaş grubundaki öğrenciye Matematiğin bir sayısının bile ne kadar değerli olduğunu hissettiriyoruz.

Aslı AKÇALI - İTK Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı

İTK Anadolu ve Fen Liselerinde matematik için neler yapıyoruz?

1. Prof. Dr. Ali Nesin’in “Matematikte başarı için üstün zeka değil, yoğunlaşabilme gerekir.” sözünden hareketle öğrencilerin yoğunlaşabilmesi adına verilen ev ödevlerinin, öğrencilerin kendi başlarına yapabilmeleri için doğru zorluk seviyesinde olması üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

2. Öğrencilerin farklılıkları da göz önünde bulundurularak, tek tek öğrencilere veya öğrenci gruplarına mevcut yeterlilik düzeylerine uygun çalışmalar veriyoruz. Bu çalışmaların geri dönütleri için öğrencilerin takibi yapılarak, birebir çalışmalarla tespit edilen eksikliğin üzerine gidiyoruz. Burada amaç öğrencinin, kendini keşfetmesi ve yapamama duygusundan uzaklaşmasıdır.

3.Öğrencilerimizi elimizdeki konuyu öğrenmeyi istemeleri konusunda isteklendiriyoruz.

4. Öğrencilerimize bilgilerimizi onların anlayacağı kelimelerle ve onların dünyasına anlamlı gelecek şekilde iletmeye çalışıyoruz.

5. Neyi ne zaman öğreteceğimizi bilip, öğreteceğimiz konudan daha fazlasını biliyoruz.

6. Öğrencilerimize matematiği daha iyi kavramalarını sağlayacak yollar gösteriyoruz.

7. Yeni ve ileri düzey düşünmeler için öğrencilerimize rehberlik ediyoruz.

8. Sınıfımızdaki tüm gelişimsel seviyedeki öğrenciler için fırsatlar sağlıyoruz.

9. Öğrencilerin ne zaman ve neden zorluklar yaşadıklarını bilip planlamamızı ona göre yapıyoruz.

10. Öğrencilerimizin matematiksel problem çözme becerilerini, modelleme yardımıyla gündelik yaşamlarında da geliştirmeyi hedefliyoruz.

11. Hedeflenen kazanımların ne kadar başarıya ulaştığını tespit etmek adına her hafta tüm lise seviyesindeki öğrencilerimize on line “Bu Hafta N’aptın?” isimli en çok 10 soruluk testler gönderiyoruz. Buradaki problemler, o hafta sınıfta işlenen konudan ve ilgili konuya ait sorulardan oluşmakta olup, asla notla değerlendirilmeyen, testlerdeki soruların yapılma veya yapılamama oranına bakarak öğretmen olarak kendi anlatım ve öğretimimizi test etmeyi hedefliyoruz.

12. Her zaman “anlatabildim mi?” anlayışı içerisindeyiz. Bu anlayışla derslerimizde öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, korkmadan sorgulayabilmelerini sağlamak adına “anladınız mı?” sorusu yerine “anlatabildim mi?” sorusunu kullanıyoruz.

13. Hazırladığımız öğretim materyalleri, soyut kavramları somutlaştırmak ve öğretimi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için kullandığımız araçları öğrencilerimizin katkılarıyla yapıyor ve sergiliyoruz.(Pisagor Çarkı, Dörtgenlerin Renkli Dünyası, Bölünebilme Modülleri…) Soyut matematiksel ifadeleri görselleştirerek somut ve açık bir şekilde sunmak için tasarladığımız öğretim materyallerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve hayal dünyalarının gelişmesine yardım ettiğini gözlemliyoruz. Bu materyaller, matematiği somutlaştırıp elle dokunulur hale getirerek öğrencilerin hem ilgisini çekmekte hem de kavramsal gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

14. Matematikte başarıyı arttırmak için geliştirilebilecek öneriler içinde akla ilk gelenler "bilgi donanımını artırmak" ve "bol alıştırma yaptırmak" tır. Kendi öğretimimizi de bu öneriler doğrultusunda yapmaktayız. Bu önerilerin başarıya katkısı aşikar, fakat yine de problem çözerken öğrenci için asıl zor olan "çözümü sezmek" tir. Bunun için de öğrencinin daha fazlasına gereksinimi olduğu açıktır. Bir problemi çözerken nasıl “düşünüldüğü”, çözümün nasıl "görüldüğü" öğrencilere bizler tarafından aktarılmalıdır. Böylece bu yönde gelişmeleri onların matematiğe olan merakını artıracaktır. Neticede, öğretmen olarak bizlerin vereceği her yeni fikir, öğrencinin hâlihazırda bildiği fikirler üzerine inşa edilecektir.

15. Yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme, problem çözme, etkili iletişim becerileri kazanma, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ve farklılıklara değer verme gibi konularda rehberlik etmesi gerekmektedir. Biz de ders planlarımızı yaparken, öğrencilerin dersin sonunda bilmelerini istediğimiz bilgileri belirleriz. Bir sonraki adım olarak da, söz konusu dersin anahtar sorusunun öğrencinin ilgisini ve dikkatini çekecek zorluk seviyesinde olması için planlamalar yapar, ders akışımızı bu doğrultuda yeniler veya güncelleriz. Bu bağlamda, dersleri öğrenci merkezli yürütmeye çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarına cevap olacak nitelikte dersler işlemeye gayret ediyoruz.

16. Artık eğitimde akademik bir bilginin aktarımı kadar öğrencilerin çağın gerektirdiği becerileri geliştirmelerini sağlamak da önemli bir hale gelmiştir. Biz de matematik zümresi olarak teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak öğrenciyi derste daha aktif kılıp, keyif almalarını sağlayacak yenilikçi uygulamalarla mümkün olabilecek maksimum faydaya ulaşmaya çalışmaktayız.

17. Çağımızın gerekliliklerini yakından takip eden çağdaş bir eğitim kurumu olan İTK'da biz, bireyin farklılıklarını önemsemekte, kimlikleri dikkate almakta, öğrencilerimizin potansiyellerini keşfedip kullanabilmelerine el vermeye çalışmaktayız.

18. Ülkemizin çok ve haklı eleştiriler alan eğitim sistemimizin yetiştirdiği en iyi matematikçilerin başında gelen, dünyaca ünlü matematikçi ( evet! 10 tl nin arkasında fotoğrafı ve ön yüzünde en önemli teoremi bulunan) Cahit Arf “Matematikte zekadan önce sabır gelir!” demiştir. Bizler de öğrencilerimize sabırla davranmanın ve asla yılmadan pes etmeden çok çalışmanın matematik başarıyı getireceği gerçeğini kavratmaya çalışıyoruz.

19. Yurt dışı ve yurt içi yarışma, olimpiyat, proje alanında katılımlar yanında, Matematik ve Bilim Müzeleri gezileriyle hem öğretici hem eğlendirici etkinlikler düzenliyoruz.

20. Üniversite hazırlık çalışmalarımızı 9. sınıftan başlatarak dört yıllık bir sürece yayıyor, bütün test, sınav ve denemelerimizi özgün sorularla kadromuzdaki öğretmenlerimizle hazırlıyoruz.

21. Ders başarılarını ölçen sınavlarımızda da, AGİS adını verdiğimiz Akademik Gelişimi İzleme Sınavlarımızda da açık uçlu, boşluk doldurmalı, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli soruları bir arada kullanarak tüm kampüslerde eş zamanlı yapıyor, sınav sonuçlarını kazanımlar dahilinde değerlendirip eksik kazanımlarla ilgili anında önlemler alıyoruz.

22. Matematiği öğrenmenin sınıfta olacağını ama esas olanın öğrenmekten çok anlamanın ve özümsemenin; tek başına, yalnız kalarak, çalışarak ve özellikle düşünerek olacağını bildiğimiz için öğrencilerimizi bu şekilde yönlendiriyoruz.

23. Öğrencilerimizin velilerini bu süreçte kuvvetli birer ortak olarak görmekteyiz. Öğretmen, veli işbirliği öğrenciyi tanımamızda, gerekli kontrollerin yapılması aşamasında veya mutlulukların paylaşılması kısmında bizlere çok büyük destek olmaktadır.

24. Hazırlık kursları ile yaptığımız destek çalışmalarımızı sadece hafta sonu kurs programlarımızda değil hafta içinde de takip ediyoruz. Öğrencilerimiz her sorusuna öğretmenlerimiz vasıtasıyla yanıt bulabilmektedir Dolayısıyla öğrencilerimiz evde bireysel çalışmaları ile başka desteğe ihtiyaç duymadan sınavlara kendilerini hazırlamaktadırlar.

25. Bütün çalışmalarımızı, öğretmenlerimizin katkılarıyla her hafta yaptığımız seminerler, katıldığımız hizmet içi kurs ve eğitim programlarının paylaşımı ve tüm kampüslerimizde yaptığımız denetimlerle her kampüsümüzde ortak uygulanmasını sağlıyoruz.



Kısaca sevgi, saygı, güven ve inanç duygularıyla tüm öğrencilerimizi kucaklayarak, önce bizler çok çalışarak sonra da öğrencilerimizi olabildiğince çalışkan kılarak, Atatürk’ün değerlerini, devrimlerini ve bunlara sahip olmanın öneminin altını çiziyoruz.



Öğrenmenin hayat boyu sürmesi gerektiğini vurguluyor, disiplin anlayışının kişinin hayatında ve kariyerindeki farklı etkilerini göstermeye çalışıyoruz. Övgü, yenilgi veya eleştiri ile pozitif şekilde başa çıkmalarını sağlamaya çalışırken, başkaları ile işbirliği yapabilme yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz.



En güzel olan yanı bunları matematik yardımıyla yapıyor olmamız. Bizim çocuklarımız artık geometri sorusu çözerken öğretmenlerinin söylediği gibi dinlendiklerini hissediyor. Bir taraftan da çözemeyeceklerini düşündükleri her yeni problem ile çözme isteği ve sabrıyla, mücadele ruhuyla yaklaşarak istekli, kararlı, sabırlı ve mücadeleci gençler olmaları için adımlar atıyorlar.



Umudumuz ve çok samimi dileğimiz ülkemizin her genci için bu duygu ve düşüncelerin bir an önce gerçekleşmesidir.

Nureddin ŞİMŞEK - İTK Anadolu ve Fen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı



