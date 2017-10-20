Masum değiliz hiçbirimiz

Ankara’da eski bir konakta yaşayan iki kız kardeşin öyküsü var karşımızda. Daha fuayeden başlayarak sahne ve kostüm tasarımının, hal ve jestlerin ve Müzeyyen Senar’a yollanan şık selamın yardımıyla seyirci, kendisini 90 sene evvelinde bulmakta zorlanmıyor.

Örik; lüks düşkünü, hırçın mizaçlı Sacide ile sakin tabiatlı, içine kapanık Macide üzerinden ele almış bu kez, her eserinde farklı yönleriyle anlattığı meseleyi: İnsan ruhunun içindeki o doğal kötücüllük... Haliyle ‘İhanet’te de asıl hikâye iki kızkardeş arasındaki bir ‘aşk rekabeti’ değil; bilhassa ‘zaaflarının gösterdiği yolda ilerleyen’ Sacide üzerinden, insanın en çiğ hallerini, olduğu gibi göstermek... Örik, insanın içindeki kötücüllüğü, sakınmadan seyirciye boca etmek istemiş adeta. Özen Yula ise reji ve oyuncu yönetimi tercihleriyle -ağdalı bir melodram olarak sahnelenme riski olan bu metni- rahatça nefes alıp veren bir oyuna çevirmiş. Ortaya hem dönemin ruhunu üzerine geçirmiş hem de grotesk izler taşıyan ve ‘insanlık hallerimize’ Örik’in gözüyle baktırabilen bir iş çıkmış.

Ankara’daki prömiyerde oyuncuların tamamı işinin hakkını veriyordu ama anne (Fitnat Hanım) rolündeki Serpil Gül’ü ayrıca anmalı. Keza eşi (Mahmut Ata) rolünde, Gül’e müthiş bir ustalıkla eşlik eden Mehmet Akay’ı da...

Bazen oyuncuların, yönetmenin tercihlerini aktarmak için harcadığı çabayı biraz fazlaca hissedersiniz. ‘İhanet’te de yer yer göze batan bu çabanın ve melodram dozunun gereksizce arttığı anların; oyun ‘piştikçe’ görünmez olacağına şüphe yok. Böylece finalde irtifa kaybedilmesinin de önüne geçilecektir. Müzeyyen Senarlı bölümlerinse biraz daha yumuşak geçişlerle yapılması, şu anki halinde hissedilen ayrıksılığı yok edecektir.

İHANET

ANKARA DEVLET TİYATROSU

Yazar: Nahid Sırrı Örik / Yönetmen: Özen Yula

Oyuncular:

Mehmet Akay, Serpil Gül, Başak Vural, Nur Serengül, Şivan Binici, Levent Çelmen, Kıvanç Değirmenci, Selver Kınık Onurlu, Didem Ruhi, Erkan Erkoç, Merve Nur Türkan, Fatma Nur İsmailçebi, Cem Sel, Duygu Biçer, Volkan Özman, Ozan Arabacı, Ulaş Karadağ, Eylül Aykut

Ne zaman, nerede:

24, 25, 26, 27 Ekim, 20.00, Ankara DT Şinasi Sahnesi.

Bilet fiyatı: Tam 15, Öğrenci 9 TL