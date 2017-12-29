Mastercard’dan perakendecilere, e-ticaret ile rekabette uyum çözümü

İnternet kullanımının giderek arttığı günümüzde, tüketici için asıl önemli olan, nereden alışveriş ederse etsin yaşadığı alışveriş deneyimi. Artık kimse alışveriş yaparken ödeme detayları arasında kaybolup gitmek istemiyor. Alışverişi yapıp bir an önce günlük yaşamına dönmek isteyen tüketiciyi memnun etmek ise, ancak yeni çözümler üretmekle mümkün. E-ticaretin artan gücü de buradan geliyor. Tüketici nerede, ne zaman olursa olsun birkaç tıklama ile alışverişini tamamlayabiliyor. Mağazaya gitmek yerine güvenle koltuğundan alışveriş yapan tüketicileri mağazalara çekmek ise perakendecileri zorluyor.

Araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu

Applied Predictive Technologies (APT) raporu ile Economist Intelligence Unit’in gerçekleştirdiği farklı araştırma sonuçları, online alışverişteki artış nedeniyle perakendecilerin ürün çeşitliliği artırarak, fiyatlarını aşağı çekerek, sadakat programlarını genişleterek ve tüketici davranışını daha iyi anlayarak e-ticaret şirketleriyle rekabet ettiklerini ortaya koyuyor. Artık tüketici deneyiminin önemini kabul eden perakendeciler mağaza satış elemanlarının eğitimine büyük önem veriyorlar.











Perakendeciler rekabet avantajı yaratmaya yönelik stratejiler geliştiriyorlar

Araştırma perakendecilerin rekabet karşısında havlu atmadığını, yeni stratejiler ile rekabette varlıklarını ortaya koyduğunu gösteriyor. Köklü perakendeciler, rekabet gücü artan e-ticaret oyuncularına karşı farklı stratejiler uyguluyorlar. Perakendecilerin yüzde 75’i online yatırımlarını artırırken, yüzde 70’i mağazada görev alan satış elemanlarının eğitimlerine yoğunlaşıyor. Eğitimlerin daha çok müşteri hizmetlerine yönelik olduğu dikkat çekiyor. Perakendecilerin yüzde 68’i ürün gamını genişleterek mağazalarında yer verdikleri ürün çeşidini artırırken, yüzde 54’ü tüketicileri yakından tanımak için sadakat programları uyguluyor; yüzde 24’ü ise yakında sadakat programı uygulamalarına geçeceklerini belirtiyor. Bu rekabet karşısında fiyatlarını aşağı çeken perakendecilerin oranı yüzde 44, gelecek birkaç yıl içinde fiyatlarını düşürme planı yapanlar ise yüzde 12 oranında. Mağazalarını kapatmak zorunda kalan ancak buradan kaybettikleri cirolarını fiyat düşürerek telafi etmeyi başaranlar ise yüzde 72 oranında.

Dijitalleşen dünyada yeni stratejiler



APT bu rekabet ortamında perakendecilere mağaza içi deneyimini geliştirmelerini, promosyonlarını sadece kâr amacı değil müşterinin gönlünü kazanmak için yapmalarını, fiyatlandırmayı belli bir strateji doğrultusunda yapmalarını, mağaza düzenleme veya kapatma konularını titizlikle ele almalarını ve her türlü veriyi ölçümleyip analiz ederek hareket etmelerini öneriyor.

Tüketiciler otomatik mağaza uygulamalarına olumlu yaklaşıyor

Mastercard’ın yaptığı araştırmaya göre tüketicilerin büyük bir bölümünün tüketicilerin mağaza içi alışverişlerde farklı amaçlarla akıllı telefonlarını ya da tabletlerini kullandıklarını gösteriyor.

Akıllı telefonların cüzdanlarımızın yerini alacağı bir gerçek. Aynı zamanda perakendeciler için tüketicilerine erişmek ve kişiye özel çözümler sunmak için de önemli. Mastercard, bu yeni uygulaması ile nakitsiz toplum yaratma amacıyla cüzdan ve plastik kartlar yerine akıllı telefonlar üzerinden sunduğu çözümlere bir yenisini daha eklemiş oldu. Polonya’daki başarılı pilot çalışma sonrasında bu uygulamanın diğer ülkeler için örnek teşkil edeceği ise bir gerçek.





Mastercard sponsorluğunda hazırlanmıştır