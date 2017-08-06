‘Masrafın 15 lira’ deyince saldırdı

Olay, 31 Temmuz akşamı Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmaları nedeniyle tali yola devam ettirilen yola dönmekte olan bir otomobile, hemen yan tarafından aynı istikamete dönmekte olan bir minibüs hafifçe çarptı. Bunun üzerine arabadan inen sürücü ve yolcular sözlü münakaşaya girdi. Sözlü münakaşa, hakaret ve küfre dönüşünce kavga çıktı. Bu sırada kazanın olduğu bölgeye doğru ilerlemekte olan motosikletli gruptan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası ise kavgayı saniye saniye kaydetti. Kavgayı ayırmaya çalışan motosikletli grup zor anlar yaşarken, olaya karışmadıklarına karşı tarafı ikna etmekte de güçlük çektiler.

Masrafın 15 lira deyince çılgına döndü

Görüntülerde otomobilde bulunan 2 kişi, araçta hasar olduğunu ve ödenmesini istedi. Aralarında kadın yolcuların da bulunduğu diğer araçtakilere küfür ve tehditler savuran otomobil sürücüsü, kazanın olduğu yerdeki bir vatandaşın ‘masrafın 15 lira’ demesi üzerine çılgına döndü. Eline otomobilinden çıkardığı sopayı alan öfkeli sürücü, arkadaşıyla birlikte kaza yerindeki vatandaşlara saldırdı. Hemen araca giren minibüstekiler ve sürücü ise olay yerinden uzaklaşırken, otomobil sürücüsü ile arkadaşı araca taşla saldırdı. Kendisine sopayla saldıran öfkeli sürücüye ise vatandaş bıçak çekerek karşılık verdi. Bu sırada otomobil sürücüsünün yanındaki arkadaşına ‘arabadan pompalıyı getir’ dediği duyuldu.

Kavgayı ayıran motosikletlilere saldırdılar

Her iki tarafı da ayırmaya çalışan motosikletli grubun sürücüleri bıçağı alarak vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı. Diğer sürücü de olay yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. Bu sırada otomobil sürücüsünün arkadaşları kazayı duyup arkadaşlarına destek için olay yerine geldi. Motosikletli grubu kavgaya karışanlar zanneden öfkeli grup ile motosikletli grup arasında da küçük çapta tartışma yaşandı. Kazaya karışanları motosikletli grup zanneden vatandaşlar çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ikna edildi.