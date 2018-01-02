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    Maslak'ta feci kaza... Yola adım atar atmaz minibüs çarptı... O anlar kamerada...

    İHA
    02.01.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer Maslak’ta metrodan çıktıktan sonra yola adım atan adama süratle gelen bir minibüs çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.

    Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Sarıyer Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi metro durağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Fatih Güneş, metro durağında inerek yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktı. Kaldırımda bir süre bekleyen Güneş, sigarasını yaktıktan sonra yola doğru yürümeye başladı.

    Maslakta feci kaza... Yola adım atar atmaz minibüs çarptı... O anlar kamerada...O esnada süratle seyir halinde olan Naim Tataroğlu'nun kullandığı 34 UN 1006 plakalı öğrenci servisi, sert bir şekilde Güneş’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güneş birkaç metre ileriye savrularak başını yere vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güneş’i ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Güneş’in bilincinin kapalı olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Maslakta feci kaza... Yola adım atar atmaz minibüs çarptı... O anlar kamerada...Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada Fatih Güneş, yürüyen merdivenlerden metro durağının önüne çıkıyor. Çıkışta sigarasını yakan adam kaldırıma doğru birkaç adım atıyor. O esnada seyir halinde olan minibüs, yola adım atan adama çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle adam kaldırıma savrularak başını çarpıyor. Minibüs ise adama çarptığını fark ederek duruyor.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: trafik kazası
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