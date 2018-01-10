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    Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı... ABD’ye ‘Kuzey Ordusu’ tepkisi

    Uğur ERGAN / ANKARA
    10.01.2018 - 23:52 | Son Güncelleme:

    Türkiye, Rakka ve Deyrizor’da DEAŞ terör örgütünün yenilgiye uğratılmasına rağmen ABD’nin terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerine askeri desteği sürdürmesi ve son olarak DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek gerekçesiyle örgüt mensuplarından oluşan sınır muhafız birliği kuracağını duyurmasına diplomatik tepki gösterdi.

    ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek, Türkiye’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlık iletildi.

    Üst düzey bir kaynak, Amerikalı maslahatgüzar ile yapılan görüşmede, terör örgütü tarafından “Kuzey Ordusu” olarak tanımlanan yapılanma ve bu güce silahlı eğitim dahil askeri destek verilmesinden duyulan rahatsızlığın güçlü ifadelerle dile getirildiğini vurguladı.

    Türk güvenlik kaynakları, “Kuzey Ordusu” ifadesinin, birliğin gelecekte Esad rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkat çekiyor.

    ABD Özel Kuvvetleri’nin Doğu Halep ve Güney Haseke’de eğittiği ve yüzde 70’i YPG’lilerden oluşan gücün, ilk etapta rejim ile sınır hattında yer alan Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanması öngörülüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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