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    Maskeler lösemililer için renklendi

    Hürriyet Eğitim
    30.10.2017 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Üniversite öğrencileri, Lösemi Farkındalık Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekti. Öğrenciler, “Maskeme Değil, Gözlerime Bak” adlı kampanya başlattı. Maskeleri renklendiren üniversiteliler fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

    2-8 Kasım tarihleri arası Lösemi Farkındalık Haftası kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla maskeler renklendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, “Maskeme Değil, Gözlerime Bak” adlı kampanya başlattı. Öğrenciler, maskelere gökyüzü, deniz, balık, yıldız çizdi. Kendilerini fotoğraflayan öğrenciler sosyal medyadan görüntüleri  paylaştı. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, hastaların maskeleri etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığını belirtti. Bu hastalığa dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Oral, “Araştırmalara göre çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemi oluşturuyor. Türkiye'de de her yıl 16 yaşın altında 1.200 ile 1.500 arasındaki çocuğa lösemi tanısı konuluyor. Lösemi her yaşta görülebiliyor. Bunun yanı sıra bilinmesi gereken lösemi çaresi olmayan bir durum değil, aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85'lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalıktır” dedi.

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci , maske
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