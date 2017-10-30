Maskeler lösemililer için renklendi

2-8 Kasım tarihleri arası Lösemi Farkındalık Haftası kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla maskeler renklendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, “Maskeme Değil, Gözlerime Bak” adlı kampanya başlattı. Öğrenciler, maskelere gökyüzü, deniz, balık, yıldız çizdi. Kendilerini fotoğraflayan öğrenciler sosyal medyadan görüntüleri paylaştı. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, hastaların maskeleri etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığını belirtti. Bu hastalığa dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Oral, “Araştırmalara göre çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemi oluşturuyor. Türkiye'de de her yıl 16 yaşın altında 1.200 ile 1.500 arasındaki çocuğa lösemi tanısı konuluyor. Lösemi her yaşta görülebiliyor. Bunun yanı sıra bilinmesi gereken lösemi çaresi olmayan bir durum değil, aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85'lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalıktır” dedi.