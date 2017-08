 Maske, yüzler ve sivri görünümler…

Yerel motiflerden beslenen, dairesel ve köşegen geometrik çizimlerle karakterize edilen çizimleriniz var. Yumidoko karakterleri nasıl ortaya çıktı?

Yumidoko karakterleri etrafımda olan, gözlemlemediğim insanlar. Tıpkı roman karakterleri gibi onların da birer hikâyeleri var. Küçüklüğümden beri insan hikâyelerini okumayı ve dinlemeyi çok severim. Sait Faik Abasıyanık'ı o yüzden çok seviyorum sanırım. 5-6 yaşlarında çizdiğim resimleri yeni buldum, şimdi çizdiklerimin ataları resmen. Tabii yaş ilerledikçe ve gözlem arttıkça karakterler de zenginleşmeye başlıyor.







Yaratıcı süreçte hangi hareket noktanız ne oluyor?

Bazen yolda gördüğüm birine bakıp kafamda onun hayatını tahmin etmeye çalışıyorum; ne iş yapıyor, burada mı doğmuş yoksa sonradan mı gelmiş, neden mutsuz veya neden mutlu gibi sorular soruyorum içimden veya yaşadığı evi hayal ediyorum. Bu da bir çerçeve oluşturuyor çizeceğim karakterlere.

Ağırlıklı olarak moda alanında çeşitli projelerde illüstrasyonlarınızı ve tasarımlarınızı görüyoruz . Adetabir masal dünyasını kumaşlara ve bazı ürünlere taşıyorsunuz. Size neler ilham verdi?

Tasarımlarımın mümkün olduğunca özgün ve evrensel olmasına dikkat ediyorum. Ama özellikle Anadolu kültürüne has motifleri kullanarak desen ve tasarımlar yapmaya özen gösteriyorum. Kilim motifleri, Hitit hiyeroglifleri, geleneksel kıyafetler ve gelin başları bunlardan bazıları. Bu görselleri nasıl modernize edeceğime kafa yoruyorum. Bu her alanda böyle benim için aslında. Eskicileri gezer kendime ilginç şeyler alır, onları bir şekilde modernize ederek kullanırım. Bu bir sehpa olabilir, bir kahve fincanı ya da çok eski geleneksel bir çanta olabilir.

Üretirken en heyecanlı kısım ne?

Her bir adımın kendine has heyecanı var. Fikir aklıma ilk geldiğinde bir an önce işe başlama isteği uyanır içimde. Tasarımın bir örneğini hemen yapmak için fırsat yaratmaya çalışırım. Baskıları alırken sanki işe yeni başlıyormuş gibi heyecanlanırım. Ama sanırım en vurucu an sonuç, hayalimdeki tasarımın elle tutulur hale gelmesi. Bazen malzeme seçiminde tam o andaki ürüne odaklanmışken aklıma başka tasarımlar gelir, yine heyecanlanırım.

Malzeme olarak kumaş üzerinde çalışıyorsunuz. Ahşap üzerine de çizimleriniz var. Bu materyallere yoğunlaşmaya nasıl karar verdiniz?

Kumaş üzerine yoğunlaşmamın sebebi tamamen modaya olan ilgimden kaynaklanıyor. Ama ahşap ve bu tür malzemeler için şunu diyebilirim; etrafımda gördüğüm şeylere bakıp "Acaba hangisinin üzerine bir şeyler çizebilirim?" ya da "Şunun üzerinde şu figür olsa ne güzel olurdu?" diye düşünerek yapmaya başlarım, bazen bu evimin duvarı da olabilir. Sonrasında da bu malzemeler aklıma gelmeyen başka tasarım alanlarının kapılarını açar.

2008 yılında Tudem Yayınları’ndan çıkan ve çizimlerini yaptığınız “Beşinci Mevsim” adlı çocuk kitabınız var. Bu alanda yeni projeleriniz var mı?

Çocuk kitapları resimlemek çok güzel ve farklı bir dünya benim için. Bu alanda çok fazla çalışmam olmamasına rağmen en sevdiğim alanlardan biri aslında. Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuk kitabı resimlemeyi hedefliyorum. Önceki kitabımızın hikâyesini yazan Hande Onat'la şu ara yeni bir çocuk kitabı üzerinde çalışıyoruz 2017'de çıkarmayı planlıyoruz. Bir kopya da vereyim; çok tatlı bir filin hikâyesi. Sırada iki kitabımız daha var. Biraz ağır tempoda ilerlese de 2017'de en azından iki kitabı çıkarmak istiyoruz. Bunların yanında hareketli bir dijital çocuk kitabı da planlarımız içinde.







Umut Karaman Kimdir?

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Uzun yıllar yazılım sektöründe görsel tasarımcı olarak çalıştı. Çizmeye küçük yaşlarda başlayan Umut Karaman, ağırlıklı olarak moda alanında çeşitli projelerde illüstrasyonları ve tasarımlarıyla yer aldı. Vogue, Les Benjamins, Tuba Ünsal, Ayşe Kulin, Mavi Jeans, Artonthebbox gibi marka ve isimlerle çeşitli projeleri hayata geçirdi. Bunların yanında 2008 yılında Tudem Yayınları’ndan çıkan ve illüstrasyonlarını yaptığı “Beşinci Mevsim” adlı çocuk kitabı yayınlandı. Halen moda, heykel ve illüstrasyon alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.