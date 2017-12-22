Masalcı Dede okul okul geziyor

25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Kavaklıgil, yarım asırdır heybesiyle Anadolu'da köyleri gezerek biriktirdiği masalları 65 kitapta topladı.
Masalları çocuklara ulaştırmak için kitap yazmakla yetinmeyen "Masalcı Dede" lakaplı Kavaklıgil, 10 yıldır okul okul gezerek heybesinden çıkardığı birbirinden renkli masalları çocuklara anlatıyor.
Üç çocuk, 9 torun sahibi Masalcı Dede, Anadolu'nun çok zengin bir kültüre sahip olduğunu aktardı. Anadolu'nun bu zengin kültürünün masallara da yansıdığını belirten Kavaklıgil, öğretmenlik yaptığı yıllardan itibaren 50 yıldır köyleri gezerek yaşlılardan masallar dinlediğini söyledi.
Masal anlatana beyaz sabun
Anadolu kültürünü ve masallarını çok sevdiğini ve kendini onları geleceğe taşımaya adadığını belirten Kavaklıgil, "Yarım asırdır Anadolu'yu heybem ve içine doldurduğum beyaz sabunlarla gezerim. Masal bilen ninelerden, dedelerden
masal dinlerim, daha sonra onlara sabun armağan ederim." dedi.
Dinlediği masalları 65 kitapta topladığını söyleyen Masalcı Dede, on senedir de heybesini takarak okulları gezip öğrencilere masal anlattığını dile getirdi.
Çocukların kendisine "Masalcı Dede" dediklerini ve bundan çok mutlu olduğunu ifade eden Kavaklıgil, şöyle devam etti:
"Masal dinleyen çocuklar masal kahramanlarının güzel yönlerini alıyorlar. Hem eğleniyorlar hem hayalleri zenginleşiyor. Öğretmenken öğrencilerime dersi masallar, orta oyunları ile anlatırdım. Son zil çaldığında 'Haydi çocuklar eve.' dediğimde çocuk şaşırırlardı. Zaman nasıl geçmiş anlayamazlardı. Böyle 25 yıl geçti nasıl geçti ben de anlayamadım."
"Emeklilik ikramiyemin hepsiyle masal kitabı bastırdım"
Kitaplarını emekli olduktan sonra bastırabildiğine dikkati çeken Kavaklıgil, şunları söyledi: "Emeklilik ikramiyesinin hepsiyle masal kitabı bastırdım. Hanım emekli olunca çamaşır makinesi istedi. Köyde çiftçilik yapan babam bir çift öküz istedi ama ben onlardan habersiz bütün ikramiyemle 15 bin masal kitabı bastırdım. Daha sonra Anadolu'yu köy köy gezerek masal kitapları sattım. O paralar ile hem hanıma çamaşır makinesi hem de babamın istediği öküzleri aldım. Ondan sonra 100 bin kitap daha bastırdım. Ve Anadolu'yu gezerek hem yeni masallar öğrendim hem de masal kitaplarını sattım. Masallar ile Anadolu köylerinin yarısını gezdim."
"Ben isterim ki masalla birlikte toprak olayım"
Kitaplarının hepsinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğunu vurgulayan Masalcı Dede, 15 masal kitabı daha yayımlatmayı hedeflediğini dile getirdi.
Hayatının sonuna kadar masallarla iç içe olmak istediğini ifade eden Kavaklıgil, şunları söyledi: "Evde 400 tane zarfın içine üç kitap koydum. İmamların zarfına 6 kitap koydum. Benim cenazeme gelenlere o kitaplarım dağıtılacak. Köydeki imama da 'Dua ettikten sonra az da masallarımdan oku.' dedim. Ben isterim ki masalla birlikte toprak olayım. Bu kadar seviyorum masalları."
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