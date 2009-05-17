Masal gibi

“HANGİ TAKIM” olduğunu FEDERASYON BİLİYOR, AMA BİZ ANCAK TAHMİN EDEBİLİRİZ.

Bir tarafta SİVASSPOR. Diğer tarafta BEŞİKTAŞ ve TRABZONSPOR.

Gökmen Avcı yazıyor

HACETTEPE SİVASSPOR maçını diğerlerinden ayırdığına göre, herhalde BEŞİKTAŞ ve TRABZONSPOR’u ŞAMPİYONLUĞA daha yakın görüyorlar!!!

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8 Karşılaşma aynı anda başlıyor.

Demek ki, 16 takımın da bir yerler için HEDEFLERİ var.

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Önemli bir karşılaşma da GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ maçı.

GALATASARAY için, bu sezon zorluk olarak ÇOK, sayı olarak AZ maçı kaldı.

Sıralama ve Hedefler için rakipler ciddi ve avantajlı.

GALATASARAY bu maçtan sonra, ŞAMPİYONLUK adaylarının en güçlüleri olan BEŞİKTAŞ ve SİVASSPOR ile karşılaşıp, PUAN kapmaya çalışacak.

ŞAMPİYONLUK derken, ŞAMPİYONLAR LİGİ’ne katılma hedef oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ derken, UEFA’ya katılma hedef oldu.

UEFA KUPASINA KATILIM derken, önümüzdeki sezon için AVRUPA DEFTERİ’ni şimdiden kapatabilirler.

GELECEK SEZON EVDE OTURULABİLİR.

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GENÇLERBİRLİĞİ sezonun ilk yarısındaki PUAN HOVARDALIĞI’nı, ikinci yarı kapatmaya çalışsa da, hala kendini KURTARABİLMİŞ değil.

Rakip biraz ters.

GALATASARAY’ı yenen HACETTEPE Ligden DÜŞTÜ.

ALİSAMİYEN’de 5-3’lik tarihi bir skor elde eden KOCAELİSPOR’da Ligden DÜŞTÜ.

3 PUAN almak riskli gibi gözükse de, bu sefer durum farklı.

KAZANIRSA rahatlayacak.

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Tribünlerde KOMBİNE BİLET alan TARAFTARLARIN SADECE BİR BÖLÜMÜ var.

Diğerleri ALTERNATİFLERİ tercih etmiş.

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Bülent KORKMAZ sezonun en önemli futbolcusu olan KEWELL’i yedek soyundurtmuş.

LINCOLN gibi O’nunla damı? sorun yaşıyor.

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İlk yarı tam anlamıyla UYKU MODU’nda geçti.

ARDA, LINCOLN, BAROS iyi paslaşmalar yapıyordu ama, neticeye gitmekten çok uzaktı.

GENÇLERBİRLİĞİ ise kontra ataklarla ve rakibinin defans hatalarıyla gol bulmayı amaçlıyordu.

Sonuç. “MASAL TADINDA” bir 45 dakika.

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İkinci yarıya GALATASARAY daha baskılı başladı. Bunda Samet AYBABA’nın düşüncesi de etkiliydi.

Maç berabere gider, son nefeste belki bir şeyler olur beklentisi MAALESEF sonuç vermedi.

KEWELL golün sinyalini verdi.

KEWELL golünü attı.

KEWELL 2. golün asistini yapıp takımını rahatlattı.

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Peki son dakikalarda GOL yemeden olur mu hiç.

Ritüel gibi bir şey oldu. FARK 2 OLMAMALI.

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4 dakikaya sığan 2 gol “MASAL”ın MUTLU SON ile bitmesini sağladı.

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DİĞERLERİ;

Zor deplasmanda rahat kazanıp, tekrar liderliği geri alarak BEŞİKTAŞ,

Son saniyelere kadar AZAP ÇEKTİREN TRABZONSPOR,

Kendi sahasında 3 puan alarak DENİZLİSPOR,

Deplasmanda 3 puan alarak ESKİŞEHİRSPOR ve

3 puan alarak İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR “MASAL GİBİ” bir gece yaşadı ve taraftarlarına YAŞATTI.

Diğerleri KABUS görmeye devam edecekler.