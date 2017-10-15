MASAK Başkanı uyardı: İllegal bahise hapis cezası

MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, illegal bahisle mücadele çerçevesinde bir ayda 50 milyon liraya el konulduğunu söyledi. İllegal bahis sistemi içinde 500 binden fazla kişinin ilişkili olduğunu gördüklerini ifade eden Dereli, 10 bin 700 kişinin de bu sistemin para toplamasına aracılık ettiğini vurguladı.

İllegal bahis sitesini kuranların öncelikle bir organizasyon oluşturup bilgi işlem merkezi kurduklarını anlatan Dereli, canlı destek sistemi kurulduğunu, para toplayıcılarının organize edildiğini, aracı hesaplara yatan paranın nakit toplanması ve kendilerine getirecek olanları organize ettiklerini anlattı. Dereli, “Bu kişilere 2 bin lira verip hesapları üzerinden para topluyorlar. 2 bin lira için aracılık edip hayatınızı zehir etmeyin. Aracılık eden kişilere 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor” uyarısında bulundu.

ÖĞRENCİ ARACI, ŞİRKET PARAVAN

Dereli, bir grup gazeteciye illegal bahisle ilgili yapılan mücadeleyi anlattı. Dereli, yasadışı bahis faaliyeti için kurulan internet sitelerinin büyüklüğüne göre 10-60 kişi arasında çalışanı olduğunu belirterek, bahis paralarının toplanabilmesi için üçüncü kişilerin hesaplarının kullanıldığını belirtti. Dereli, “Bahis oynayanların bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak öğrenci, ev hanımı, işsiz veya asgari ücretli çalışanlarının hesapları ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesapları paravan olarak kullanılıyor. Bu sitelere önce üye olunuyor. Ya canlı destek hizmeti ya da web sayfasında ‘para yatır’ seçeneği tıklanıyor. Her iki durumda da kendisine para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerinden hangisi ile para yatırılacağına ilişkin seçenekler geliyor” diye konuştu. Web sayfalarında ödeme yapılırken açıklama bölümünün boş bırakılmasının da istendiğini anlatan Dereli, para yatırılmasında aracılık için kullanılan hesapların birçok farklı şehirde ve farklı kişi tarafından yapıldığını anlattı.

5 MİLYON ADET İŞLEM

Aracılık eden kişilerin genellikle 25-30 yaş aralığında olduğunu dile getiren Dereli, 2016 yılı başından itibaren 10 bin 700 kişinin aracılık yaptığının tespit edildiğini, söz konusu kişilerin hesaplarında 4.5-5 milyon adet işlem görüldüğünü söyledi. Günde 50 adetten fazla işlem yapan bin 927 kişinin tespit edildiğini vurgulayan Dereli, “Eylül ayında çıkarılan KHK ile el koyma yetkisi alındı. Biz bu yolla sistemlerine çomak soktuk. Hesaplara aktarılan paralara el koyabiliyoruz” dedi. MASAK’ta 12 kişilik bir ekip olduklarını anlatan Dereli, “Paralara el konulacağına yönelik açıklamalardan sonra bile el konulup konulamayacağına yönelik anket yaptılar. Artık kendi aramızda çok çabuk yazışıyoruz, bankalarla mail grubumuz var. Bankaları da hesap hesap takip ediyoruz” dedi. El koyma tedbiri kararının yasalaşmasının ardından eylül ayı başından itibaren mücadelede sonuç almaya başladıklarını anlatan Dereli, “Eylül ayı başından itibaren 179 kişinin banka hesaplarına bloke konuldu” dedi. İllegal bahis sitelerinin artık banka havale ve EFT işlemlerini kullanamadıklarını vurgulayan Dereli, şimdi sırada cebe havale, ön ödemeli kartlar, elektronik cüzdanlar gibi yöntemlere ilişkin tedbirlerin geldiğini kaydetti.

CEBE HAVALEYE SINIRLAMA YOLDA

CEP telefonlarına havale yönteminin banka havalesinden sonra en sık kullanılan yöntem olduğunu dile getiren Osman Dereli, “İllegal bahis sitesine para yatırmak istediğinizde kendi telefon numaranıza veya ulaşabileceğiniz herhangi bir telefon numarasına cebe havale işlemi yapıyorsunuz ve o telefona bankadan bir kod geliyor. Bu kodu illegal bahis sitesinde ödeme yöntemi olarak cebe havale sekmesi işaretlendiğinde açılan ekranın açıklama kısmına bankadan gelen kodu giriyorsunuz. Bu kodu alan site bir AVM’deki ATM önünde bekleyen elemanına ulaştırıyor ve bu kişi parayı ATM’den çekiyor. Aynı yöntemle oynayıcı da parasını ATM’den çekiyor. Bahis sitelerinde cebe havale işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin uygulamalı videolar yer alıyor” diye konuştu. Dereli, cebe havalenin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bir telefondan günde iki işlem yapılamaması gibi bir sınırlamanın düşünüldüğünü anlatan Dereli, haftalık, aylık işlem sınırının yanı sıra tutar sınırlaması da getirilebileceğini kaydetti.

1 HADEME 1 GÜNDE 3 ŞİRKET KURUYOR

KULLANILAN yöntemler arasında yeni kurulan şirketler de olduğunu kaydeden Dereli, “Bir okulda düşük ücretle çalışan görevli bir gün içinde aynı adreste üç şirket kuruyor ve bu şirketlere bahsettiğim aracılardan para transferleri oluyor. Bu paralar daha sonra yurtdışındaki hesaplara gönderiliyor. Herhangi bir mal veya hizmet alımı veya satışı yok. Bu örneği birçok kez gördük ve kolayca tespit ediyoruz” diye konuştu.