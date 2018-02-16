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    MASAK 250 memur alacak - MASAK memur alım şartları

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 17:05 | Son Güncelleme:

    Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) maliye uzmanlığı naklen geçiş sınavı duyurusu ve başvuru detaylarını yayımlandı. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK için naklen 250 maliye uzmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki MASAK memur alım başvurularına başvuru şartları neler? İlana kimler başvuru yapabilir ve başvurular ne zaman bitecek?

    Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK tarafından yayımlanan ilana göre 250 memur alımı yapılacağı belirtildi. Peki yayınlanan ilanın detayları neler? İşte tüm detaylar...

    Mali Suçları Araştırma Kurulu 250 maliye uzmanı alacak, MASAK bu personelleri, kurumlar arası geçiş yöntemi ile bünyesine katacak. 12 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar yapılması gereken başvuru işlemleri elektronik ortamdan yapılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    05/12/2017 tarihi itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla atanmış olmak şartıyla, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün  (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında ya da Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlığı kadro unvanında bulunmak şartı aranmakta olup adayların başvurularını yapmak için 12 Mart 2018 tarihine kadar Maliye Bakanlığının resmi internet sitesine girerek başvuru formunu doldurması ve müracaatlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

    Adayların çalışmakta oldukları mevcut kurumlardan hizmet belgesi ile eğer var ise yabancı dil belgesini ve başvuru formunu doldurmaları başvuru için gerekmektedir.

    İşe alımlar, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev alacak olan maliye uzmanları kadrosu için 5549 sayılı suç gelirlerinin alınmasının önlenmesi hakkındaki geçici 3. madde çerçevesinde yapılacak.

    MÜLAKAT AŞAMASI

    Mali Suçları Araştırma Kurulu, sözlü sınava girecek adayların sözlü mülakat komisyonu ve komisyon üyeleri tarafından yüz puan üzerinden en az 70 puan almaları halinde başarılı sayılacaklarını belirtti.

    Etiketler: MASAK , Maliye Bakanlığı , MASAK memur alımı , son dakika
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