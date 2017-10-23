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    Masaj salonunda olay: Ailesi götürmek isteyince olanlar oldu

    İHA
    23.10.2017 - 21:30 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de bir masaj salonunda çalışan kadını götürmek isteyen ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

    Olay, Barlar Sokağı'nda bulunan Vural Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, masözlük yapan ve isminin Menekşe olduğu iddia edilen kadının çalıştığı işletmeye gelen ailesi, kızlarını götürmek istedi. Menekşe ve olay yerinde bulunan erkek arkadaşının buna karşı çıkmasıyla arbede çıktı.

    Masaj salonunda olay: Ailesi götürmek isteyince olanlar oldu

    Kadının erkek arkadaşı kuru sıkı silah ile 2 el ateş ederken, erkek kardeşi ise bıçak çekti.

    Masaj salonunda olay: Ailesi götürmek isteyince olanlar oldu

    Olay, polis ekiplerinin kısa sürede intikal etmesi ile daha da büyümeden önlendi. Yaşanan tartışmada Menekşe adlı kadının erkek arkadaşı aldığı darbeler nedeniyle sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Etiketler: masaj salonu , kavga
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